Gunnar Ragnars er uddannet i USA og har i mange år udført reparationer for Gaya Musik. Privatfoto.

Han bygger el-guitarer fra bunden

- Der er højest fem-ti uddannede guitarbyggere herhjemme, og man skal til udlandet for at få oplæringen på et professionelt værksted, forklarer Gunnar Ragnars, som i mange år fik opgaver på reparationer fra Gaya Musik, som lukkede i år.