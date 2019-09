Tølløse Gymnastikforening er blandt de eksisterende foreninger i Tølløse Hallen (billedet). Alle nuværende og potentielle brugere af hallen er inviteret til at deltage i en behovsanalyse i forbindelse med planerne om en eventuel udvidelse af Tølløse Hallen. Foto: Mie Neel

Hal vil have input fra fokusgrupper

Holbæk - 16. september 2019 kl. 05:59 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er pres på de ledige tider i Tølløse Hallen, og derfor har bestyrelsen bag den selvejende institution gennem en periode arbejdet med planer om en eventuel udvidelse af hallen.

Nu er man så klar til at tage endnu et skridt på vejen ved at invitere både dem, der bruger hallen i dag, og dem, der kan være mulige brugere af Tølløse Hallen i fremtiden, til en række fokusgruppeinterview i slutningen af september og begyndelsen af oktober. Formålet er at blive klogere på brugernes konkrete behov.

- Vi arbejder på at lave en behovsanalyse, som skal bruges i det videre arbejde og i beslutningsprocessen. Derfor er det vigtigt at høre brugerne og de måske fremtidige brugere om helt konkrete behov som haltider og pladskrav, men også om hvilke mulighder de ser i Tølløse Hallen, siger Simon Schärfe Rasmussen, konsulent i DGI Facilitetsudvikling, som bistår Tølløse Hallen med at udarbejde behovsanalysen.

Både Simon Schärfe Rasmussen og Lasse Fredslund, formand for Tølløse Hallens bestyrelse, håber, at så mange som muligt vil sætte mellem en halv og en hel time af til at deltage i fokusgruppeinterviewene.

Der er allerede sendt invitationer ud til de foreninger, organisationer og institutioner, som i dag bruger hallen, eller som kunne tænkes at have en fremtid dér.

- Vi vil gerne have, at så mange som muligt får indflydelse på udviklingen af Tølløse Hallen. Det er vores mål at samle idrætten i Tølløse omkring hallen, og derfor vil vi gerne høre fra alle inden for idræt og motion, siger Lasse Fredslund.

Han peger blandt andet på, at hallen meget gerne vil arbejde endnu mere sammen med områdets daginstitutioner.

- Det vil give de mindste børn mulighed for på et tidligt tidspunkt at stifte bekendtskab med idræt og motion, og derfor håber vi, at også institutionerne vil være med i undersøgelsen, siger Lasse Fredslund.

Simon Schärfe Rasmussen fra DGI tilføjer, at man også gerne vil i kontakt med mere løst organiserede fællesskaber - det kan for eksempel være løbefællesskaber eller grupper, der cykler sammen.

- Vi vil også gerne invitere dem, der måske kun regner med at bruge hallen en gang om året til at være med i undersøgelsen, siger han.

Hvis man er interesseret i at deltage i et fokusgruppe kan man skrive til simon.scharfe.rasmussen@dgi.dk senest onsdag den 18. september.