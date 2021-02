Multihallen og en række tilstødende lokaler i Holbæk Sportsby inddrages til vaccinationscenter frem til 30. juni. Dermed bliver en række idrætsforeninger hjemløse og skal have tilbud om midlertidige løsninger. Foto: Jørgen Juul

Hal inddrages: Sporten må vige for vaccinationer

Holbæk - 04. februar 2021 kl. 11:17 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Lige nu under nedlukningen gør det ingen forskel. Men åbnes der i løbet af nogle måneder for indendørs sport, bliver idrætsforeninger hjemløse. Sporten må vige for vaccinationer, fordi Multihallen med tilstødende lokaler i Holbæk Sportsby er udpeget til vaccinationscenter frem til 30. juni med mulighed for forlængelse.

Økonomiudvalget i Holbæk Kommune mødes ekstraordinært fredag for at give administrationen lov til at indgå aftalen med Region Sjælland. Den skal træde i kraft allerede samme dag, derfor er der ikke tid til at vente på en beslutning i kommunalbestyrelsen.

Eneste mulige placering Der har været testcenter i Stadionhallen, men sportsbyen er valgt som eneste mulige placering af et vaccinationscenter i et samarbejde mellem Region Sjælland, kommunens ejendomsadministration, Vestsjællands Brandvæsen og Midt- og Vestsjællands Politi.

Centret kræver mere plads og flere lokaler til blandt andet behandlings- og medicinrum og møde- og omklædningsrum. Derfor vil mødelokaler og omklædningsrum blive inddraget udover multihallen.

Men ifølge dagsordenen vil det ikke berøre sportsgrene uden for multihallen.

Det kræver også særlige forholdsregler for ind- og udgang, offentlig transportmulighed og et stort antal parkeringspladser.

Region Sjælland står for vaccinationerne og har udpeget Holbæk til at huse vaccinationscentret for borgere i de tre nordvestsjællandske kommuner, der selv kan bestille tid og transportere sig i takt med, de bliver indkaldt via mail eller brev.

De berørte foreninger er orienteret og inviteret til digitalt informationsmøde i dag. Herefter får de et informationsbrev forud for et nyt møde, hvor foreningerne får at vide, hvor de omplaceres.

Udgangspunktet for kommunen er, at børn og unge fortsat skal dyrke deres sport i Holbæk by, mens voksne risikerer at blive sendt til haller i lokalområder, hvor der enten er eller skal skabes plads.