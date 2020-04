Nicolas Shipper og Cecilie Bang fra Holbæk havde glædet sig til at byde gæsterne velkomne til deres bæredygtige festival i august. Men så kom corona-krisen, og derfor har de besluttet at udskyde den til næste år. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Haku Festival skubbes til næste år

Holbæk - 16. april 2020

Den nye alternative og bæredygtige festival med latinamerikansk musik og mad, Haku Festival, er nu helt blevet aflyst for i år.

Haku Festival skulle have været afviklet i Østre Anlæg i Holbæk lørdag den 29. august, men da statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at forbuddet mod større forsamlinger blev forlænget til og med august, blev festivalen ramt.

Efterfølgende har de to holbækkere, der står bag festivalen, Cecilie Bang og Nicolas Schipper, holdt møde med den øvrige festivalsbestyrelse, og de er nået frem til helt at aflyse for i år.

De kunne ellers have rykket festivalen en uge til lørdagen efter, hvorved den ville kunne afvikles uden for den nuværende forbuds­periode.

Men det har ikke været en mulighed, oplyser Cecilie Bang.

- Vi har selvfølgelig snakket om det, men blev enige om, at det simpelthen blev for usikkert. Samtidig synes vi også, at vi må vise solidaritet med de øvrige festivaler og aflyse vores egen. Så vi skyder Haku Festival til næste år, fortæller hun.

Penge gives tilbage Cecilie Bang forklarer, at dem, der allerede har købt billetter til festivalen kan få deres penge tilbage, men der er også mulighed for at lade billetten gælde til næste år.

Hun og resten af bestyrelsen er gået i gang med at tage en snak med de forskellige musikere og artister, som skulle have optrådt på festivalen.

- Det er jo en forfærdelig situation, mange af dem er havnet i. Lige pludselig har de ikke mulighed for at lave det, de lever af, så vi vil forsøge at hjælpe dem, fortæller Cecilie Bang.

Nu er der længe til august næste år, så hun og Nicolas Schipper arbejder på at lave nogle små events hen over vinteren.

- De bliver en slags smagsprøver på festivalen. Måske laver vi noget for et mindre antal børn, og noget for de voksne en anden aften. Det bliver med ting, som kommer til at give et indtryk af, hvad der kommer til at ske på vores festival og på den måde være med til at lokke folk til næste år, fortæller Cecilie Bang.

Vinteraktiviteter De små events skal efter planen afvikles hen over vinteren og dermed bliver det nødvendigt at rykke indendøre.

- Men det bliver selvfølgelig kun under forudsætning af, at der er blevet åbnet op efter corona-krisen, fortæller Cecilie Bang.

Aflysningen af årets Haku Festival ærgrer både hende, Nicolas Schipper og de frivillige, der skulle have givet en hånd med.

Til gengæld ser de frem til næste år.

- Nu vil vi foreløbig bruge tiden på at sætte et godt hold til vores festival. Vi har jo allerede fået nogle erfaringer, som vi vil tage med, siger Cecilie Bang.