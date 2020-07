Se billedserie Arbejdet med den nye modeljernbane i Hagested skrider fremad, selv om der nok stadigvæk går nogle år, før den står færdig. Men huse og træer er ved at komme på plads. Foto: Palle Mogensen

Hagesteds nye jernbane tager form

Holbæk - 17. juli 2020 kl. 18:23 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadigvæk lang vej, før den står færdig.

Men modeljernbanen, som Nordvestsjællands Modeljernbane Klub er i gang med at bygge op i et tidligere klasselokale i den nu lukkede Hagested Skole, er ved at tage form.

I begyndelsen af maj sidste år besøgte Nordvestnyt modeljernbaneklubben, og dengang var anlægget bare et skelet af spånplader og træ, hvor der lå en enkelt række skinner på.

Men nu er sidesporene blevet færdige, modelhusene fundet frem, og der er enkelte steder blevet »plantet« træer og lagt græs.

Materialerne, der bruges på den nye modeljernbane, stammer fra den tidligere Svinninge Modeljernbane, som efter en omskiftelig tilværelse i nogle år måtte skilles ad og pakkes i kasser i 2017.

- I stedet for at bygge den gamle bane op igen, laver vi en helt ny. Det giver blandt andet nogle udfordringer med skinnerne, fordi de genbruges på en anden måde, fortæller Allan Risgård Jensen, der er formand for Nordvestsjællands Modeljernbane Klub.

Ikke bare for mænd Mange har måske den opfattelse, at modeljernbane-entusiaster kun er mænd.

Men sådan er det ikke nødvendigvis. I Hagested er Malou Alstrøm således med til at bygge modeljernbanen op.

- Når man har en kæreste, der er tognørd, så kan det ikke undgås, at noget smitter af. Og jeg må indrømme, at det faktisk er meget sjovt at være med. Jeg har for eksempel brugt en del tid på at lave græs langs noget af hovedbanen, fortæller hun.

- Ja, og jeg havde gået og malet det hele lige inden, og så bliver der straks lagt græs oven på mit værk, lyder det drillende fra Poul Erik Pedersen.

Det er tydeligt at mærke, at medlemmerne går og hygger sig med hinanden og arbejdet med modeljernbanen.

- Nogle gange er det ikke så meget, vi får lavet. For så går snakken over kaffen, og tiden går, fortæller et andet medlem, Svend Windeleff.

Befolkes med figurer Når husene engang er kommet helt på plads, skal de have indlagt strøm, så der kan komme lys i dem.

Og dernæst går medlemmerne i gang med at befolke modeljernbanen med små figurer, som giver det hele liv.

Og det er meningen, at publikum skal kunne se små historier udspille sig rundt omkring på modeljernbanen, når den engang står helt færdig.

Modeljernbaneklubben har et stort ønske om at digitalisere banen på et tidspunkt.

Det betyder blandt andet, at de besøgende ved hjælp af en app på deres mobiletelefoner kan styre togene.

- Men det kræver nogle penge, som vi ikke har i øjeblikket. Så vi håber på at få nogle fra fonde og lignende, fortæller Allan Risgård Jensen.

Men foreløbig arbejder de på at gøre banen færdig.