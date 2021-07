Se billedserie Det både ærgrer og undrer Holbæk Roklulbs formand Mette Tidemand Nicolajsen, at der ad flere omgange er kastet sten gennem klubhusets portruder. Det er første gang, klubben oplever et så systematisk hærværk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Hævn eller hærværk? Klubhus udsat for systematisk ødelæggelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hævn eller hærværk? Klubhus udsat for systematisk ødelæggelse

Holbæk - 26. juli 2021 kl. 11:58 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Inden for kort tid er der knust ruder i porte og vinduer og ødelagt bænke og borde på klubhuset. Det virker systematisk og giver mistanke om, at nogen har set sig sur på Holbæk roklub og klubhuset, siger formanden Mette Tidemand Nicolajsen.

Nærmeste nabo er Tyrkisk Bad og Søbadet Venedig, og herfra er meldingen, at man ikke oplever noget lignende.

- Det begyndte, da samfundet åbnede lidt op, faktisk lidt før. Unge holdt fest på vores terrasse, og det har vi ikke noget imod. Vi deler gerne byens bedste fjordudsigt. Men vi oplevede denne gang, at borde og bænke blev ødelagt, og vi fandt poser med stoffer. Det blev meldt til politiet, og det kan have udløst det målrettede rudeknuseri, men det er kun et gæt. Det kan også være grove drengestreger, siger Mette Tidemand Nicolajsen.

Det er sørgeligt, at nogle tilsyneladende har så stort had til huset, tilføjer hun. Det ærgrer hende, at huset ikke kan være i fred.

Det har været nødvendigt at sætte borde og bænke ind og bruge tid på at rydde op, kontakte politi og forsikring. Ærgerligt, når det eneste, hun og medlemmerne vil, er at ro.

Klubbens både ikke ramt Vinduer i tre porte ind til roklubbens både er smadret med store sten, men ingen har været inde. Så det er ikke forsøg på indbrud, som klubben oplevede sidste år, bemærker hun og tilføjer, at skrækscenariet er, hvis det går over klubbens både.

Der er også knust et par vinduer. Det første, da en ung mand under festligheder på terrassen gik gennem et vindue. Det andet blev knust med en grillbørste.

- Vi har meldt hærværk og fund af stoffer til politiet, som tog sten og grillbørste med i håb om at finde dna, som matcher i deres system. Og jeg håber, det er slut nu, understreger Mette Tidemand Nicolajsen.

Svært at forstå budskabet Men hvorfor har nogen set sig så sure på Holbæk Roklubs klubhus, at de kaster sten gennem ruder? og er der et budskab, er det svært at forstå.

Det gør det svært at vide, hvad der skal gøres for at forebygge hærværk.

- Vi ved ikke, hvad der foregår. Det virker meningsløst, men når det gentages, må det være de samme, som bruger mange kræfter på at kaste store sten gennem armerede glasruder, mener Mette Tidemand Nicolajsen.

Roklubben har ikke før oplevet den slags hærværk, og det berører mange. Der er 130 medlemmer, som passer godt på det gamle klubhus fra 1951, understreger hun.

Roklubben ligger lidt afsides neden for Strandparken, hvor unge fester. Her knuses flasker og svines, konstaterer naboer, men naboskabet giver normalt ikke problemer, ligesom det har fungeret fint, når unge har opholdt sig på roklubbens terrasse aften og nat.

- Det må de gerne, selv om de ikke altid rydder op. Vi deler også gerne vores vores bådebro med alle, der vil solbade eller hoppe i vandet fra den. Vi beder kun folk om at flytte sig, når vi skal i land, fordi årene fylder meget, forklarer Mette Tidemand Nicolajsen.

Overvejelser om kamera udendørs

Men nu har morgenroere et par gange startet dagen med at feje glasskår op, og aktive frivillige har repareret ødelagte borde og bænke.

- Nu står de inde, og det er lidt ærgerligt at skulle bruge tid på at slæbe møbler ud, når vi mødes til social samvær, bemærker hun.

Der blev sat automatisk lys op efter indbrud sidste år. Det skræmmer ikke rude- knuserne.

Næste skridt kan være overvågning, men det er heller ikke sikkert, det afskrækker eller kan bruges til identifikation.

Nu bliver der sat nye ruder i porte og vinduer, og formanden håber, de er hele, når klubben er med i Fjordens Dag den 15. august.