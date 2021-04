Ukendte gerningsmænd har ødelagt indhegningen til den del af Holbæk Fælled, der fra på søndag skal have udsat køer i forbindelse med et naturplejeprojekt.

Send til din ven. X Artiklen: Hærværk mod naturplejeprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hærværk mod naturplejeprojekt

Holbæk - 29. april 2021 kl. 20:19 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Formand og næstformand for klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune, henholdsvis John Harpøth (DF) og Karen Thestrup Clausen (EL), skriver torsdag aften i en pressemeddelelse, at kommunen har anmeldt hærværk på Holbæk Fælled til politiet.

De skriver, at et trist syn har mødt et par af Holbæk Kommunes naturmedarbejdere på Holbæk Fælled. Indhegning til køer, som Fælledens Græsningslaug skal udsætte på søndag, har været udsat for hærværk.

Anmeldelsen går på, at en låge og skilte er savet over, en del af hegnet er flere steder blevet snoet rundt, og flere tråde i et led er blevet hægtet af. Det betyder samlet set, at der er »huller« i indhegningen.

- Vi ser på det her med meget strenge øjne, og det er også derfor, at vi indgiver en politianmeldelse. På søndag bliver de første køer udsat på Fælleden. I den sammenhæng er hærværket særligt alvorligt, da det selvsagt ikke går at udsætte køerne, hvis hegnet ikke er »tæt«. Det er trist, at det skal komme dertil, at en enkelt eller få personer skal ødelægge det for andre, fortæller John Harpøth.

Køer led i et større naturplejeprojekt Køerne, der efter planen udsættes på søndag, er et led i et større naturpleje- og genopretningsprojekt på Holbæk Fælled, hvor de bl.a. skal være til at fremme biodiversiteten.

- Naturplejen sker som led i genopretning og udvikling af hele det naturskønne område, som Fælleden er. I de kommende år skal det være med til at styrke naturen og biodiversiteten, og samtidig åbne op for nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt. Så det er utrolig trist, at nogen forsøger at sabotere de forskellige tiltag, som er igangsat på Fælleden, fortæller Karen Thestrup Clausen i pressemeddelelsen.

relaterede artikler

Plan for Fælleden præsenteres på online-møde 16. februar 2021 kl. 15:57