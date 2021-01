Så er det slut, konstaterede Arne Knudsen. Han og Ena Knudsen stoppede som ledere af Frelsens Hær for et halvt år siden, og landsledelsen har formelt lukket afdelingen og juleuddelingen. Foto: Margit Pedersen

Hæren er trukket tilbage: Det er slut med kaffe og frelse

Udenfor holdt en lille lastbil og ventede på at blive lastet med møbler, indbo, ting og sager. Indenfor var der let rod, lidt kaos, mange følelser og som altid kaffe på kanden. Men det er slut med kaffe og frelse på Lindevej, Frelsens Hærs landsledelse har formelt nedlagt afdelingen, som dækker Holbæk og Odsherred. Det slutter en epoke, i 132 år har hæren forkyndt det kristne budskab og udført humanitært arbejde i lokalområdet.

