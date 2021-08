Se billedserie Sarah Stilling-Buhl Zachariasen har gjort sin hobby og det, hun brænder for, til sin levevej. Hun designer hækleopskrifter, men har erkendt, at hun ikke selv dur til at følge opskrifter. Foto: Per Christensen

Hækledesigner: Jeg dur ikke selv til opskrifter

Holbæk - 01. august 2021 kl. 06:33 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Kan man hækle i sengen om natten uden at genere sin partner? Ja, hvis man gør som Sarah Stilling-Buhl Zachariasen og bruger en pandelampe.

Hun har altid forskellige projekter og hækletøjer i gang. Aftenhækling er til at hækle noget, hun har lavet før og samtidig være sammen med familien.

Havehækling kræver en stor hæklenål, som er let at finde i græsset. Der er arbejdstid med hækling på bestilling, når børnene ikke er hjemme, og sengehæklingen i stedet for natlæsning, men gerne med en lydbog i høretelefon.

Sarah Stilling-Buhl Zachariasen er hækledesigner med en lille butik i Bygaden i Bybjerg på Orø. Hun laver opskrifter for et par garnfirmaer og til sit eget firma ByPapara.

Det er kreative processer, ser hyggeligt ud, men det kræver mange matematiske udregninger for at få mønstre og størrelser til at passe sammen.

- Andre gange sidder jeg med garnet og hækler løs. Det er en anden proces, hvor noget dur, andet dur ikke, og så bliver der pillet op igen og igen. Mens jeg hækler, opstår der nye ideer og måder, jeg også kunne gøre det på, forklarer hun.

Opskrifter - nej tak Sarah Stilling-Buhl Zachariasen kommer fra en kreativ familie og har altid selv været kreativ. Men hun kunne ikke strikke, da hun fik sit første barn, og det kan hun stadig ikke.

- Jeg ville lave noget til mit barn, men når jeg strikker, holder jeg krampagtigt på pindene og spænder. Men jeg kan hækle, og sjovt nok hækler jeg meget løst. Det er godt for mig, og det giver bløde trøjer, understreger hun. Faktisk møder hun tit folk, som tror, hendes trøjer er strikkede.

Selvom hun tjener penge på at designe opskrifter, har hun hæklet uden opskrift til sig selv, sin mand og fire børn.

- Det er lidt underligt, at jeg designer hækleopskrifter og ikke selv bruger opskrifter. Det dur jeg bare ikke til. Jeg brugte opskrift første gang, og det blev ikke godt, så det droppede jeg og prøver mig frem for at se, hvad der fungerer og sidder pænt. Det var og er ikke altid lige godt, jeg har lavet mange grimme ting, konstaterer Sarah Stilling-Buhl Zachariasen. Hun er heller ikke god til serieproduktion. Skal hun lave en to'er, tager den altid længere tid, for motivationen og inspirationen er dalet.

Opskrifter - ja tak Ideer til nye designs mangler aldrig. Hun har notesbøger fyldt med ideer til nye opskrifter de næste år frem.

Det kommer andre til gode, at Sarah Stilling-Buhl Zachariasen opgav opskrifter og fandt på egne modeller.

I 2017 besluttede hun at afprøve en drøm om at gøre sin hobby og det, hun brænder for, til en levevej. Det blev til firmaet ByPapara, hvor hun sælger sine opskrifter, garn og tilbehør på nettet og i ByPaparas Garnbiks i privaten på Bygaden 33.

Der har været nedture og opture, noget lykkes, andet ikke, men mange er glade for hendes opskrifter, som er gennemlæste og testede før udgivelsen for at undgå fejl og sikre, de er nemme at gå til og ser godt ud i alle størrelser.

- Jeg har ingen ansatte, men mange til at teste opskrifterne. Jeg tager nye ind, for de garvede kan overse noget, fordi de kender min måde at skrive og hækle på, understreger hun.

ByPapara kan hun ikke leve af alene, derfor laver hun også designs til garnfirmaerne Filcolana og Fraya, der hører til Stof & Stil.

- De bestemmer ofte tema, om det er til voksne, børn, kvinder, mænd og måske garn og farveskala, men derudover har jeg frie hænder. De må være tilfredse, for de vender tilbage. Jeg har endnu ikke oplevet, at de har afvist en model, og lige nu er jeg i gang med designs til næste forår og sommer for garnfirmaerne.

Sarah Stilling-Buhl Zachariasen lever med deadlines, når hun designer mønstre for firmaer. Men hun sætter sig aldrig så meget for, at hun bliver stresset. Det ødelægger den kreative proces.

- Det en langsommelig proces, når man som jeg har valgt at hækle alle opskrifter først, inden andre læser og tester dem. Det har jeg det bedst med, understreger hun.

Tænker aldrig i modetrends Der er ingen hæklede dyr, dækservietter og gæstehåndklæder i Sarah Stilling-Buhl Zachariasens opskriftsamling. Det er mest bløde vamsede sweaters i uldgarner, der er gode at tage på efter vinterbadning - hun er selv vinterbader. Eller lette sommerbluser, og altid med øje for pasform og funktionalitet.

Hun synes selv, at hun har det svært med farver og får hjælp af garnfirmaerne.

- Jeg er ikke modebevidst. Så når det er moderne at gå med hæklede kjoler og nederdele, skal man gå til andre designere. Jeg har hæklet en barnekjole, men det vil være et for stort arbejde og ende med en tung kjole. Jeg overvejer dog at prøve med hæklede bukser, mens det er trendy med strikkede bukser. Det kunne være sjovt at lege med.

Dem skal hun lige selv prøve, før de kommer videre. Det gør hun med alt, og noget bliver yndlingstøj som sweateren Aks, som også er hæklet til mænd og børn.

Men da hun ikke er til toere, er en model oftest ude af verden, når hun har afleveret den til garnfirmaet.

Hun tager på messer for at sælge. Det er også vigtigt at vise sine modeller, fordi mange tror, de er tætte som hæklede tøjdyr.

- Jeg kan fortælle, at det er blødt. Men det er bedre, folk selv mærker, hvor luftig og blødt det er, mener Sarah Stilling-Buhl Zachariasen.

Hun viser også sine modeller på sitet Lookbook og kan følges på Facebook og Instagram.

Tid til børn Familien er tilflyttere fra Aarhus og har købt nummer 33 i Bygaden af naboen - hendes far.

- Når vi har besøgt ham, har det sat tanker i gang. Her havde vi råd til at købe hus og give vores børn et godt børneliv med en hjemmegående forælder. Vi havde ikke på forhånd bestemt, hvem der skulle gå hjemme. Det blev mig, det fungerer godt sammen med ByPapara, fastslår Sarah Stilling-Buhl Zachariasen.

Hendes mand arbejder på en specialskole i Hvidovre og er i fritiden håndværker. Huset er under en større renovering.

- Jeg arbejder en dag om ugen i Garnbixen i Holbæk. Når jeg tager af sted, lyder det i dag fra børnene, at jeg arbejder hele tiden, bemærker hun med et smil. Hendes baggrund er ikke en designeruddannelse. Hun har studeret HF enkeltfag og arbejdet for McDonald's.

- Her så jeg min chefs barn sove under skrivebordet og besluttede, at det ville jeg aldrig gøre, understreger Sarah Stilling-Buhl Zachariassen.

Hun blev selv leder i McDonald's, men gik ned med stress. Og så er hækling meget afstressende, forsikrer hun.

Familien består af hende, mand og fire børn fra fire år til 11 år, hvor den ældste går i skole i Holbæk, de andre går i Orø Børnehus og Skole.

- Vi er faldet godt til på Orø, er blevet taget godt imod og fortryder ikke flytningen, selv om det har været en stor forandring fra en storby til en småø, forklarer hun.