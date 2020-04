Hæder til frivillige i Ældre Sagen

Brit Jensen, formand for Ældre Sagen i Tornved-Svinninge, er en af modtagerne af hyldesten fra Ældre Sagen og Interflora for indsatsen under coronakrisen. Privatfoto

Over hele landet hjælper Ældre Sagens frivillige til at gøre livet nemmere for udsatte ældre under Corona-krisen. Ældre Sagen og Interflora er gået sammen om at fejre frivillige, der gør en ganske særlig indsats.

Mange ældre har brug for ekstra hjælp i en svær tid med coronavirus. I Ældre Sagens 215 lokalafdelinger, heriblandt de tre i Holbæk Kommune arbejder frivillige på højtryk for at hjælpe og sprede glæde. De køber ind for ældre, ringer om morgenen og hører, om alt er o.k., og som besøgsvenner holder de kontakt via telefon og Skype.

Gennem et samarbejde mellem Ældre Sagens lokalafdelinger og blomster- og gavekæden Interflora har hver af lokalafdelingerne udvalgt frivillige, som gør en helt særlig indsats i denne tid.

Interflora sponserer og sender en blomsterbuket og en personlig hilsen hjem til den frivillige, som den lokale Ældre Sagen-afdeling har udpeget.

Her er modtagerne af lokalafdelingerne: I Tornved-Svinninge har lokalforeningen valgt formand Brit Jensen.

Næstformand Ruth Hansen fortæller i en pressemeddelelse om den særligt udvalgte hos Ældre Sagen i Tornved-Svinninge: »Brit arbejder rigtig meget og ufortrødent for, vi kan opretholde kontakten til de ældre, herunder under coronakrisen. Hun fortjener virkelig et skulderklap, men da vi jo ikke må komme for fysisk tæt på hinanden, vil hun sikkert blive glad for en buket blomster«.

Lokalafdelingen Holbæk-­Jernløse har valgt næstformand Bjørn Andersen som modtager af hæderen. Om ham hedder det, at »Bjørn arbejder så ihærdigt med at være de svages vogter over for systemet. Han har oparbejdet en fantastisk kontakt/samarbejde med kommunen. Han er som en »terrier«, der bider sig fast (på den gode måde) i problemet og helmer ikke før, der er kommet en fornuftig afklaring på det«.

Tølløse-afdelingen fik lov til at hædre to medlemmer, nemlig Bente Lykke Jacobsen og Dorthe Pedersen. Lokalafdelingens formand Birgitte Knudsen oplyser, at de to står for afdelingens tryghedsopkald, der i denne corona-periode kræver mere tid, omsorg og snak med borgerne.

God grund til at hylde de frivillige Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, understreger i pressemeddelelsen, at der er god grund til at hylde de frivillige.

- De modtager buketten på egne vegne, men også på vegne af de tusindvis af frivillige i Ældre Sagen, der selv i disse tider gør en stor indsats for ældre mennesker, der har behov for hjælp.

Hos Interflora er man glad for at kunne minde hinanden om og sætte pris på, at nogen gør en ekstra stor indsats for andre mennesker i en svær tid.

Blomsterbuketterne, som sendes til de frivillige, bindes og leveres sikkert til døren af lokale Interflora-­blomsterhandlere over hele Danmark.