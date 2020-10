Se billedserie Enfamiliehuset på Kalundborgvej 71 i Holbæk er blandt de 10 udvalgte huse. PR-foto

Hæder til 10 huse og deres ejere

Holbæk - 06. oktober 2020 kl. 11:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Ejerne af 10 bevaringsværdige bygninger i Holbæk Kommune blev i går eftermiddags præmieret som tegn på, at de har vedligeholdt deres huse godt.

Det skete ved et arrangement på Holbæk Museum, hvor ejerne hver fik overrakt en plakette. Den er doneret af interesseorganisationen Historiske Huse, der med en henvendelse til Holbæk Kommune i 2019 satte processen i gang

Kampagnen blev skudt i gang for et år siden, og overrækkelsen skete på Arkitekturens Dag i 2020, altså i går. Borgerne har kunnet foreslå bygninger, som de fandt særligt bevaringsværdige, interessante eller med en særlig historie med videre.

Der blev lagt vægt på arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand.

Komiteen, der udvalgte modtagerne af de 10 plaketter, måtte indføre udvælgelseskriterier for at begrænse antallet af mulige modtagere.

Bygningen må ikke være fredet.

Der søges en geografisk spredning af bygninger.

Der søges forskellige bygningstyper. For eksempel husmandssted, gårde, byhuse, arbejderboliger, herregårde med videre.

Der kom forslag om cirka 40 forskellige bygninger, og der var vanskeligt for dommerkomiteen at vælge blandt dem. Udvælgelseskomiteen har bestået af formanden for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune Peter Sorenius, museumsinspektør på Museum Vestsjælland Bitten Larsen, arkitekt i Holbæk Kommunes Plan og Byg Mads Vinding Johnsen og viceborgmester i Holbæk Kommune John Harpøth. Udvælgelsen skete i et samarbejde med Historiske Huse.

De 10 modtagere af plaketten er ejerne af følgende ejendomme: Arbejderbolig på Kongsdalvej 1, Undløse, gammel præstegård på Holbækvej 122, Jyderup, tidligere elektricitetsværk på Sofievej 1 B, Tølløse, Tølløse Slot på Tølløsevej 97, Tølløse, firlænget bindingsværksgård på Tuse Næs Vej 15, Tuse Næs, det gamle værksted i Ahl­gade 19, Holbæk, det gamle træskibsværft på Anton Nielsens Plads 7, Holbæk, murstensvillaen på Lindevej 10, Holbæk, og murstensvillaen på Bakkekammen 50, Holbæk, enfamiliehuset på Kalundborgvej 71, Holbæk.

Historiske Huse arbejder for, at den enkelte ejer har de bedste forudsætninger for at passe på sit hus.

- Burde være et fælles anliggende - Men vi arbejder også ihærdigt for at præge den politiske dagsorden, så landets myndigheder og beslutningsmodtagere forstår, at den enkelte husejer reelt set - ene og alene - bærer det største ansvar for bevaringen af vores fælles kulturarv. Det, mener vi, burde være et fælles anliggende, sagde Johan Westh Hage, udviklingschef i Historiske Huse i sin tale i går.

Han sagde også, at der er cirka 9.000 fredede huse i Danmark. Men han tilføjede, at først og fremmest er de cirka 350.000 bevaringsværdige bygninger, der forskønner Danmark, eller viser os vores rige historie.

Hæder for at gå en ekstra mil - I dag uddeler Historiske Huse en hæderspris til 10 huse i Holbæk Kommune, der hver især fortæller en særlig historie. Men det er i høj grad også en hæder til husets ejer. Med plaketten ønsker vi at hylde jer, der går en ekstra mil for, at vi alle har noget smukt at se på og en historie at spejle os i, sagde Peter Westh Hage.

Han efterlyste gunstigere vilkår for ejerne af de bevaringsværdige bygninger, for eksempel i form af en skattefradragsordning på vedligehold og istandsættelse.

- Det er bestemt ikke alle kommuner, der prioriterer arbejdet med de bevaringsværdige huse. Vi har for nylig spurgt, hvor mange kommuner der har støtteordninger, uanset om det drejer sig om meget få midler. Det har kun cirka hver tredje kommune. Holbæk er heldigvis en af dem, sagde Johan Westh Hage.

Kulturarv lige for øjnene af os John Harpøth sagde i sin tale blandt andet, at det handler om at sætte fokus på den kulturarv, der gemmer sig lige for øjnene af os.

- Vi har valgt at hædre dem, der har lagt energi i at bevare og renovere deres byggeri, så det fortsat kan fortælle sin historie videre. Håbet er, at en pris som denne, kan være med til at gøre det mere spændende for folk at prøve kræfter med en renovering og vedligeholdelse af bevaringsværdige byggerier samt give en glæde til os alle, sagde John Harpøth.

Peter Sorenius fortalte generelt om bevaringsværdige huse og vigtigheden af at passe på dem.