Håndholdt it-hjælp til mormor og farfar

Mormor og farfar er modsat deres børn og børnebørn ikke vokset op med it og internet og kan være usikre og nervøse for sikkerheden og »mystiske« problemer. Nu tilbyder jyderupperne Christian Bjerre Kusk og Anders Baagland håndholdt it-hjælp til senior-generationen.

De har udviklet og stiftet virksomheden Helpti.dk. Tegner man et abonnement, er der support døgnet rundt. Hjælperne guider og tager kunderne i hånden, mens de prøver at løse et problem på computer, smartphone og tablet eller installerer et program eller en printer via telefonsamtale. I hånden skal forstås i overført betydning, der er hverken butik eller værksted. Og lykkes det ikke telefonisk, kan hjælperen via en krypteret forbindelse overtage computeren.