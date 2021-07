Se billedserie Den lille rødmalede bygning på Holbæk Havn - mellem SuRi og Værftet - huser Høkeren, hvor man kan købe: kolde drikkevarer, håndmadder og lidt til den søde tand. Her er også fiskenet og krabbestænger, som børnefamilier er velkomne til at kigge inden for og låne. Fotos Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Håndbajere, håndmadder og havneudsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndbajere, håndmadder og havneudsigt

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Et hurtigt leksikonopslag viser, at en høker var en købmand eller småhandlende, som solgte varer (særligt husholdningsvarer) i et lille, ikke prangende lokale. Sådan er konceptet omtrent for Sidesporets Høkeren på Havnevej 7.

Den lille rødmalede bygning på Holbæk Havn - mellem SuRi og Værftet - har lige præcis de basale nødvendigheder, som havnens folk og andre, kunne tænkes at have brug for: kolde drikkevarer, håndmadder og lidt til den søde tand.

Man kan enten sidde udenfor på terrassedækket med udsigt til havnen eller inde, hvor der er en lille café med maritime detaljer og genbrug.

- Vi har ikke lavet det store tamtam omkring åbningen, men inviterede havnens folk forbi for en uge siden, da vi åbnede. De har taget utrolig godt imod stedet, og nu er det meningen, at andre også opdager det og kigger forbi, siger direktør for Fonden Sidesporet, Kasper Lomholt. - Det er rustikt og basic med håndbajere, håndskårede franskbrødsmadder med ost og rullepølse og husets egen æblekage med flødeskum. Man kan droppe ind i en beskidt trøje, når man har arbejdet på beddingerne eller på sin båd, tilføjer Kasper Lomholt.

Høkeren drives som socialøkonomisk virksomhed af Sidesporets projektkontor, og koordinator Ina Dahl, fortæller, at der allerede har været flere forskellige grupper af besøgende - både turister og lokale. - Vi har haft besøg af cykelturister, en venindegruppe og nogle, som bare skulle have en kop kaffe, forklarer hun.

Høkeren er som udgangspunkt en sommerforretning med daglige åbningstider fra klokken 10 til 16. Længere henne på sommeren planlægger man blandt andet at lave torsdagsbar og popup-koncerter.

- Vi har gang i så meget andet i Sidesporet i år, så her den første sommer med Høkeren tager vi det stille og roligt. Fremover er det planen, at vi vil arrangere små koncerter og fællesspisning med maritimt islæt, for eksempel fejre at fjordrejerne og muslingerne er kommet. En ølfestival med 2Øl fra Svinninge, som er vores leverandør af kolde drikke til børn og voksne, er også på tegnebrættet, siger Kasper Lomholt.

Høkeren på havnen har også fiskenet og krabbestænger, som børnefamilier er velkomne til at kigge inden for og låne.