Den nære kontakt mellem kunstnere, musikere og gæster er Spirefestivalens sjæl, og den skal kunne bevares med de restriktioner, der måtte følge med en åbning for sommernes festivaller. Foto: Margit Pedersen

Håbet er lysegrønt for musik- og kunstfestival

Holbæk - 16. marts 2021 kl. 05:56 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Frøet blev sået for et år siden, men måtte gå i dvale på grund af coronavirus. Nu er det klar til at spire med en festival fra den 29. juli til 1. august på Kajs mark på Udbyvej i Udby. Og håbet er lysegrønt for de håbefulde arrangører, som dog også er realistiske.

- Bliver der givet grønt lys, skal det først og fremmest være forsvarligt og sikkert at samles på en festival. Og det må ikke gå ud over ånden bag Spirefestival, understreger Anna Weber Henriksen, de er medarrangør og har været med fra den første Spirefestival i 2009.

Fællesskabet, nærheden, frivilligheden og det kollektive ansvar skal bevares. Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om at være coronapoliti, hvis det bliver et krav om vaccinepas og ny negativ coronatest for at komme på festival, tilføjer hun.

Den direkte kontakt mellem musikere, kunstnere og festivalgæster er udgangspunktet for og sjælen i Spirefestivalen.

Derfor må festivalen heller ikke vokse sig for stor, der skal være frirum og plads til at fyre den af, meditere, være sammen eller være sig selv.

Kunstnerne er klar

Det bliver ikke et problem at fylde festivalen med musik og kunst.

Rigtig mange vil »ud på landet - ind i kunsten«, som er Spirefestivalens undernavn.

- Da der blev lukket ned i marts 2020 havde vi et fuldt booket program klar til at blive trykt og offentliggjort. Alle fik tilbud om at være med i i år, og det har alle sagt ja til, forlarer Anna Weber Henriksen.

Og de par huller, der var tilbage, er fyldt med med kunstnere og musikere fra ventelisten.

Fra at være en lille musikbegivenhed for »vennerne« er Spirefestivalen blevet attraktiv for mange upcoming bands, musikere og kunstnere inden for mange genrer og grene af musik og kunst.

Og de fortjener at få et svar på, om det bliver i år, de skal optræde, installere kunst og være en del af en festival på en mark i Udby.

- Festivalgruppen har holdt fast i månedsmøderne, og i midten af maj tager vi den endelige beslutning, om festivalen bliver til noget, fastslår hun.

Gruppen holder nøje øje med udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen ligesom andre festivaller.

- Vi holder gejsten oppe, vi har så meget lyst til og brug for en Spirefestival, konstaterer Anne Weber Henriksen.