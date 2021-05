Borgerforeningen har endnu ikke opgivet håbet om at kunne afvikle Mørkøv Kræmmermarked den sidste weekend i september.

Håb om stort kræmmermarked lever stadig

En række festivaler og andre store begivenheder er blevet aflyst, efter at genåbningsplanen for de kommende måneder faldt på plads natten til tirsdag.

Det skridt har Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening (MHHB), i daglig tale Borgerforeninen, endnu ikke taget. Med en placering af det traditionsrige Mørkøv Kræmmermarked den sidste weekend i september lever håbet stadig om, at arrangementet kan gennemføres.

- Det ser selvfølgelig lidt sort ud med de udmeldinger, der er kommet. Men vi håber stadig på, at vi kan få lov at holde markedet, siger Poul Erik Frandsen, der er formand for MHHB.