Boligminister Kaare Dybvad Bek har på sin Facebook-profil lagt en selfie, hvor han står foran den faldefærdige ejendom på Ringstedvej i Kvanløse. En pulje på finansloven til nedrivning giver håb om, at der kan ske noget.

Håb er tændt om nedrivning af faldefærdig gård

Holbæk - 10. december 2020 kl. 17:05

Over en længere årrække har den gamle, firlængede gård på Ringstedvej 192 i Kvanløse stået tom og er forfaldet mere og mere. I 2014 tog Kvanløse Sogns Beboerforening fat på arbejdet med at forsøge at gøre noget ved situationen, og i flere år før da havde ejendommen også været forladt.

Der ser nu ud til at være bedre muligheder end længe for, at der omsider sker noget. Det skyldes, at der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 er afsat en pulje til nedrivning af ejendomme i landdistrikterne.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) skriver på sin Face­book-profil, at der næste år er afsat 261 millioner kroner til at rive nedslidte huse ned og skabe flottere miljøer i landsbyerne.

Han tilføjer, at kommunernes betaling bliver nedsat, så regningen for kommunerne bliver mindre.

Minister-selfie foran Kvanløse-gård I forbindelse med omtalen på Facebook har Kaare Dybvad Bek lagt en selfie op, hvor han står foran netop den faldefærdige gård på Ringstedvej i Kvanløse. Han skriver blandt andet, at »...huset bag mig har været i forfald i mange år. Det ligger i hovedgaden lige over for kirken. Så mange, der kører igennem, tænker nok, at det er sådan, Kvanløse er, selvom det er et godt sted at bo, med et stærkt foreningsliv og et stort fællesskab«.

Selv om der nu er afsat det hidtil største beløb til nedrivning af nedslidte huse i landdistrikterne, giver det ikke nogen garanti for, hvornår der sker noget med ejendommen i Kvanløse. Der vil formentlig være tale om, at Holbæk Kommune skal være indstillet på gå ind i sagen, eventuelt ved at købe ejendommen og derefter sørge for nedrivning.

- En forskønnelse for hele byen Men i hvert fald er der hos formanden for Kvanløse Sogns Beboerforening, Jens E. Jørgensen, tændt et håb om, at der kommer til at ske noget med ejendommen.

- Det ville være en forskønnelse for hele byen. Alle snakker om den gård, når man snakker med folk. Den gør et vist indtryk, når man kører gennem byen, siger Jens E. Jørgensen.

Beboerforeningen havde inviteret boligministeren og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen (S) til at se nærmere på forholdene ved et besøg 19. oktober. Det har åbenbart været et af de eksempler, som var med til at overbevise boligministeren om, at der måtte afsættes flere penge til nedrivning.

Jens E. Jørgensen fortæller, at der gennem årene også har været problemer med rotter på ejendommen. Den skiftede i 2013 ejer, og en renovering var på tale, men den er aldrig gennemført.