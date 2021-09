Gys, magi og kontrolleret læsekaos hos 4.B

Der ville nogen måske være fristet til at løbe teksten hurtigt igennem for at blive færdig, men den vej var ikke farbar.

Mens den ene elev i hver duo skulle læse om et emne, så stod den anden klar med spørgsmål til indholdet for derefter at få et nyt emne og bytte om på rollerne.

- Læsning kan være mange ting, så vi har vendt læsningen på hovedet. Det handler om at blive ved med at motivere eleverne til at læse, sagde hun om baggrunden for at sende eleverne ud i gården på en såkaldt »walk and talk« frem for at de skulle blive siddende i klassen.