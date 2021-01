Charlotte Madsen foran den lukkede Jyderuphal, hvor alle aktiviteter i øjeblikket er sat i stå. Foto: Elisa Hauerbach.

Gymnastikforening vil etablere virtuel træning

Holbæk - 25. januar 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

På hold, hvor det er muligt og det giver mening, vil medlemmerne hos Jyderup Gymnastik, snart få besked om en eller anden form for virtuel træning med sin instruktør, så man stadig vil kunne dyrke sin motion, sammen - men hver for sig.

- Det er og har været enormt frustrerende at skulle lukke ned på denne måde. Ikke alene går det ud over alle, der har betalt for at deltage på vores hold, men det giver en underlig tomhed, når den kendte puls for en tid er stoppet i foreningen, siger formand, Charlotte Madsen, der blev valgt som foreningens nye formand, kort før den første corona-nedlukning i foråret 2020.

At være formand for en midlertidigt lukket forening, med mere end 600 medlemmer, er ret frustrerende for Charlotte Madsen.

- Som formand for Jyderup Gymnastik plejer man at være travlt optaget af »noget«, hele året rundt. Man skal arrangere opvisninger, deltage i møder og få en række planer til at falde på plads. Og nu er det som om alting er amputeret og blevet pulsløst. Det kan man godt blive ærgerlig og lidt rastløs over, for livet i hallen, grinene og den gode, samlende stemning, den mangler vi altså nu, fortsætter Charlotte Madsen.

For at få det bedste ud af en trist situation, hvor alle opgaver pludseligt blev ændret til at udtænke en ensretning i forhold til adgang og brug af de forskellige rum i hallen, så nogle kunne blive ved med at træne, og så alligevel at måtte lukke al aktivitet ned, er der nu lys forude for en del af foreningens medlemmer.

- Vi har kontaktet vores instruktører og spurgt om de vil være interesserede i at lave en eller anden form for virtuel undervisning. Det kan være livestream på Facebook eller en demovideo på Youtube, som man kan følge med til, hjemme i stuen. De fleste af instruktørerne er villige til at prøve det og vi er ved at finde ud af, hvordan det kan løses, fortæller formanden.

I starten af februar vil alle tilmeldte på de aktuelle hold få besked om deres mulighed for fællestræning - hver for sig.

- Bestyrelsen har også besluttet at forlænge sæsonen frem til maj måned med, så sommertræningen erstattes af den ordinære forårssæson, slutter Charlotte Madsen.