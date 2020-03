Slotshaven Gymnasium i Holbæk holder som et minimum lukket i morgen, torsdag, efter at en underviser er testet positiv for coronavirus efter en skiferie i Østrig. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium ramt af corona-smitte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium ramt af corona-smitte

Holbæk - 11. marts 2020 kl. 18:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og personale skal ikke møde på Slotshaven Gymnasium i Holbæk i morgen, torsdag.

Meldingen kommer, efter at en underviser onsdag er testet positiv for coronavirusset covid-19. Underviseren kom søndag hjem fra en skiferie i Østrig og mødte på arbejde mandag.

Da Østrig senere ændrede farve fra gul til rød, når det gælder risikoen for coronavirus, aftalte underviseren med rektoren på Slotshaven Gymasium, Katrine Juul, at underviseren skulle blive hjemme tirsdag. Da vedkommende desuden havde nogen hoste mandag aften, blev det besluttet, at der skulle gennemføres en test for at få fastslået, om der var tale om coronavirus.

Det viste sig at være tilfældet.

- Jeg fik resultatet her til aften, omkring fem minutter før, at jeg klokken 17.30 sendte besked ud til samtlige elever og medarbejdere om, at skolen er lukket i morgen, torsdag, fortæller Katrine Juul.

Cirka 700 elever og 75 medarbejdere Hun afventer nu myndighedernes anvisninger på, om skolen skal være lukket i en længere periode, eller om den kan fortsætte undervisningen.

- Måske får jeg beskeden i løbet af aftenen. Og det er klart, at når vi får anvisningerne, følger vi selvfølgelig dem, siger rektoren.

Men det ligger fast, at skolen er lukket i morgen, fordi det ellers kunne blive for sent at give besked om en eventuel lukning.

Der er cirka 700 elever og cirka 75 medarbejdere på Slotshaven Gymnasium.

Ledelsen vil være til stede i morgen tidligt for at orientere om situationen, hvis nogle ikke skulle have set beskeden fra i aften.

Katrine Juul ønsker ikke at oplyse, om den smittede underviser er en mand eller en kvinde.