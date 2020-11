Gymnasium lukker

Coronasmitten på Slotshaven Gymnasium i Holbæk har nået et niveau, hvor rektor nu ser sig nødsaget til at lukke gymnasiet ned indtil den 19. november.

Hun opfordrer eleverne til at søge mere information på Lectio, hvor eleverne kan finde undervisningsbeskrivelser for de enkelte klasser, og fortæller at undervisningen fra i morgen, fredag, foregår virtuelt via Teams.