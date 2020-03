Slotshaven Gymnasium i Holbæk holder lukket de næste 14 dage, ligesom landets øvrige uddannelsesinstitutioner. Fotoet er fra en tidligere lejlighed. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium indfører fjernundervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium indfører fjernundervisning

Holbæk - 12. marts 2020 kl. 13:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har allerede lukket ned i dag, og åbner ikke de næste 14 dage. Vi planlægger, at der så vidt muligt gennemføres fjernundervisning i alle lektioner, men der kan være noget, der flytter, fortæller Katrine Juul, der er rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Sent onsdag eftermiddag stod det klart, at en underviser på Slotshaven Gymnasium i Holbæk var testet positiv for coronavirusset covid-19 efter en skiferie til Østrig.

Der er cirka 700 elever og cirka 75 medarbejdere på Slotshaven Gymnasium, der har hhx- og htx-uddannelserne.

Kom statsministeren i forkøbet Med meldingen om, at skolen ville være lukket torsdag kom gymnasiet på en måde statsminister Mette Frederiksen i forkøbet. Hun meddelte ved et pressemøde med start klokken 20.30 onsdag, at alle udddannelsesinstitutioner skulle lukke fra fredag og i foreløbig to uger frem.

Rektoren og den øvrige ledelse og administration var i morgen- og formiddagstimerne torsdag til stede på gymnasiet for at planlægge forløbet de næste to uger, men klokken 12 lukkede stedet helt ned.

Rektoren afventede i formiddags stadig anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad der skal ske, efter at underviseren er testet positiv for coronavirus. Det vides således ikke, om styrelsen mener, at nogle eller alle elever og medarbejdere skal i decideret hjemmekarantæne.

Identiteten er hemmelig - også for elever og medarbejdere Katrine Juul ønsker ikke at oplyse, om den smittede underviser er en mand eller en kvinde med henvisning til, at det må hun ikke på grund af GDPR-reglerne (beskyttelse af persondata).

Ifølge dagbladet Nordvestnyts oplysninger er der tale om en mand. Det ønsker Katrine Juul altså ikke hverken at be- eller afkræfte, og ifølge hende ved hverken elever eller medarbejdere, hvem der er tale om - men der går en masse rygter, tilføjer hun.

Men ville det ikke være fornuftigt at oplyse elever og medarbejdere om, hvem der er tale om, så de ved, om de mandag har været tæt på vedkommende?

Katrine Juul fastholder, at hun af hensyn til GDPR-reglerne ikke må oplyse - heller ikke til elever og medarbejdere - hvem den smittede er.