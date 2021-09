Hvis eleverne på Stenhus Gymnasium vil med til gymnasiefest, skal de ikke holde vilde forfester. Så kommer de ikke ind.

Gymnasium alkotester unge før fest

Holbæk - 23. september 2021 kl. 15:41

Når Stenhus Gymnasium i Holbæk fredag holder deres første fest i halvandet år, bliver det uden meget påvirkede unge. Skolen har nemlig besluttet at udføre alkohometerkontrol samt stoftest, hvis de unge, der møder op, virker påvirkede.

Det nye tiltag er først blevet meldt ud tirsdag, hvor der allerede var solgt 1200 billetter til festen og det har gjort nogle elever stærkt utilfredse, skriver Ekstra Bladet. Avisen har modtaget en henvendelse fra en elev, som blandt andet skriver:

- Det første problem ved denne regel, er at alkohol er ekstremt dyrt til festen, men det andet, og store problem, er at 1200 elever allerede har købt billet og ikke har mulighed for refundering.

Til Ekstra Bladet siger vicerektor Peter Fink blandt andet, at der er flere grunde til, at man har truffet beslutningen om at teste de unge.

- For det første vil vi gerne passe på vores elever. Vi har tidligere oplevet meget fulde elever, som har fået ødelagt festen, inden den var begyndt. Nogle elever oplever desuden et gruppepres for at drikke ved årets første fest, og det synes vi ikke er rimeligt.

Peter Fink giver også udtryk for, at skolen gerne vil være på forkant, fordi der kan være et forbud mod alkohol ved gymnasiefester på vej, hvis ikke skolerne viser sig i stand til at begrænse indtaget hos de unge.

Skolen har i øvrigt meldt ud, at hvis eleverne ikke vil deltage i festen efter udmeldingen, så kan de få pengene for festbilletten tilbage.