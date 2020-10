Gymnasium advarer elever om fnat-smitte

Se billedserie fnat Foto: sumroeng chinnapan /Shutterstock

Holbæk - 05. oktober 2020 kl. 14:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I en tid, hvor der står covid-19 på næsten alt, er der fortsat liv i andre smitsomme, men dog heldigvis mindre farlige sygdomme.

Det gælder blandt andet hudsygdommen fnat, der fra tid til anden dukker op.

Lige nu har Stenhus Gymnasium & HF i Holbæk konstateret nogle enkelte smittetilfælde blandt eleverne. Det er elever og lærere blevet orienteret om i en besked fra gymnasiets ledelse.

- Vi har bedt vores elever om, at de, hvis de har mistanke om, at de selv er smittet med fnat, søger læge. Hvis man er smittet, må man først komme i skole, når man er sat i behandling med en kur mod fnat, siger Trine Tims, pædagogisk leder på HF-linjen og ledelsens koordinator i forhold til bekæmpelse af fnat.

Trine Tims understreger, at der er ganske få tilfælde. Stenhus Gymnasium & HF har tidligere oplevet fnat-udbrud med væsentligt flere smittede samtidig.

I december sidste år havde Stenhus Kostskole også en række tilfælde af fnat, og det er ikke ualmindeligt, at det rammer unge på efterskoler og gymnasier.

- Der er ingen risiko i den daglige skolegang, men det er ved tæt kontakt, hvis man for eksempel sidder tæt sammen i en sofa, at smitten kan sprede sig, og på den måde kan uheldet være ude og ramme alle. Jeg plejer at sammenligne fnat med at få lus, men bare mere besværligt, siger Trine Tims.

Myndighedernes anbefaling er, at den smittede sørger for en grundig vask af tøj, sengetøj og håndklæder i hjemmet, da fnatmiderne kan gemme sig her.

Der er ingen grund til, at eksempelvis et gymnasium gør særligt rent, og det er kun smittede personer, der skal sættes i behandling med en creme.

Fnat er en hudlidelse, der skyldes fnatmider, som graver gange i huden og lægger æg. Det giver typisk kløe og røde pletter, af og til små blærer, særligt på fingre og hænder.

Trine Tims vurderer, at den generelle fokus på at holde mere afstand til hinanden på grund af covid-19, kan være med til at holde antallet af fnat-tilfælde på et lavt niveau.