Både Slothaven Gymnasium (billedet) og Stenhus Gymnasium i Holbæk har aflyst studieture til Kina på grund af udbruddet af covid-19.

Gymnasier aflyser studieture til Kina

Holbæk - 05. marts 2020 kl. 11:39 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For få uger siden havde Udenrigsministeriet ingen forbehold i sin rejsevejledning for Italien, men tidligere i denne uge besluttede ministeriet at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til fire norditalienske regioner.

Det viser, at spredningen af coronavirus hurtigt kan ændre på den situation, der var gældende, da man rejste ud.

Netop i denne uge er Stenhus Gymnasiums 2.g-klasser samt 1. hf-årgang på studieture. Ingen af dem befinder sig i de berørte områder af Italien, eller for den sags skyld i nogle af de andre områder, der betegnes som risikoområder. Det oplyser rektor Per Farbøl til dagbladet Nordvestnyt torsdag.

- Vi har ingen elever i Italien eller i nærheden af Italien, og det har heller ikke været meningen. Vi har en klasse, som skulle have været til Kina, men det er indlysende, at vi allerede for et stykke tid siden besluttede at udsætte den rejse. Vi ved endnu ikke, om den kan gennemføres til efteråret i stedet, siger Per Farbøl.

Studieturene går til forskellige byer i Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal, Island, Grækenland, Bosnien-Herzegovina, Skotland, Irland og USA.

- Vi følger myndighedernes anvisninger, når vi sender elever og lærere på studierejser. Ikke en eneste elev har over for mig udtrykt bekymring for at skulle rejse. Nogle enkelte forældre har henvendt sig, men det var for at høre, om vi gennemførte studieturene som planlagt, og jeg har ikke fået nogen henvendelser under turene, siger Per Farbøl.

Også Slotshaven Gymnasium, der har både hhx- og htx-linje, sender elever på studieture til udlandet. Men det foregår normalt i efteråret, og de fleste klasser har således allerede været på tur i dette skoleår, inden coronavirusset begyndte at dukke op i Kina i december. Dog skulle en hhx-klasse på international business-linjen faktisk have været til Kina her i marts, men den tur er aflyst.

Kinatur byttet til USA

- Vi kunne aflyse rejsen og få pengene retur, og nu tager eleverne i stedet på studietur til Boston og New York, siger rektor Katrine Juul.

Ingen af de to rektorer har kendskab til, at elever eller lærere har været på rejse i risikoområderne, og der er så vidt de ved ingen, der er i hjemmeisolation.

Per Farbøl bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefaling af, at folk bliver hjemme i 14 dage, hvis de har været i et af risikoområderne.

- Vi var her på stedet begyndt at tale om at bede lærere og elever om noget tilsvarende, så det er fint, at det nu kommer fra myndighederne, siger Stenhus-rektoren.

