Gymnasieelever må blive hjemme: Elever har symptomer der minder om covid-19

Holbæk - 14. august 2020 kl. 10:23

De var lige kommet i skole igen efter sommerferien, men nu står den på virtuel undervisning i hjemmet. Omkring 140 elever fordelt på fem klasser på Stenhus Gymnasium og HF i Holbæk er blevet bedt om at blive hjemme, efter at fem elever har meddelt skolen, at de har symptomer som dem, man kender fra covid-19.

- Det er vigtigt at understrege, at ingen på Stenhus, hverken elever eller medarbejdere, er blevet testet positive for covid-19. Men ved at sende klasserne hjem, er vi på forkant med situationen. Det er en sikkerhedsforanstaltning, siger vicerektor Peter Fink.

De elever, der nu er hjemme, går alle i 2. og 3. g.

- De har prøvet det med den virtuelle undervisning før. Det havde været vanskeligere, hvis det drejede sig om elever i 1. g, tilføjer vicerektoren.

De cirka 140 elever vil først være tilbage på Stenhus, når der foreligger en test, der viser, at de fem elever med symptomer ikke er ramt af corona-virus.

- Officielt er meldingen, at der vil være svar på en prøve efter 72 timer, i praksis har det vist sig, at svaret ofte er der i løbet af et døgn. Som sagt er elever blevet bedt om at blive hjemme af sikkerhedshensyn. Det ville være så ærgerligt, hvis hele skolen blev nødt til at lukke ned, siger Peter Fink.

På Stenhus Gymnasium og HF er der truffet en række foranstaltninger for at sikre, at ingen bliver smittet med covid-19. Alle vasker hænder, når de kommer, og der sprittes hænder, når der skiftes lokale. Ingen går direkte ind i et klasselokale, alle holder så vidt muligt én meters afstande til alle tider. I stamlokalerne sidder eleverne på samme plads hver dag, der er så lidt samvær som muligt med elever fra andre klasser, gruppearbejde foregår i små grupper, alle holder til højre på gangarealerne, og har man symptomer på cocid-19, bliver man hjemme, kontakter skolen og får foretaget en test så hurtigt som muligt.