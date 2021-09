Se billedserie Banerne i Sportsbyen bliver ofte brugt af Gustav Bruun Woxholt, men han drømmer om at kunne spille indendørs i et center i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Gustav synes det går for langsomt: Drømmer om indendørs padelcenter

Holbæk - 24. september 2021 kl. 13:48 Kontakt redaktionen

Padel er en hastigt voksende sport rundt omkring i Danmark.

Der skyder mange baner og padelcentre op. Og i Holbæk har sporten også fået medvind. Der er hele to klubber for padelspillere, Holbæk Tennis og Padel Klub samt Sportsbyens Padel Klub.

Gustav Bruun Woxholt er medlem af sidstnævnte, men han arbejder også for, at man indenfor kommunegrænsen skal kunne spille padel i et center.

- Når man sammenligner Holbæk med andre kommuner, er vi desværre blevet overhalet, med al respekt. Og det betyder, at spillere begynder at fravælge det nuværende padeltilbud her i kommunen, hvor alle baner er udendørs for at tage til andre kommuner og spille. Det er og bliver en indendørs sport, og et center vil kunne tilbyde noget helt andet på padelområdet både på og udenfor banen. I Holbæk Kommune vil jeg mene, der er plads til to-tre centre. Det ærgrer mig, at vi ikke her i kommunen, ligesom i mange andre kommuner, kan få sat gang i udviklingen af sporten, siger Gustav Bruun Woxholt.

I dialog med kommunen Via sit arbejde som sælger og udvikler i den spanske virksomhed Playtomic, der servicerer padelcentre, har han kontakt med investorer, der gerne skyder kapital i nye centre. Men det er nødvendigt med en kommunal accept og lokalplan et givent sted, for at det kan blive til virkelighed.

Gustav Bruun Woxholt fortæller, at han har været i dialog med Holbæk Kommune.

- Jeg har været i kontakt med kommunen flere gange og har foreslået forskellige relevante grunde, blandt andet langs Omfartsvejen og ved sportsbyen. Vi talte også om grunde i og omkring Holbæk by og havn samt de gamle silvanhaller og bygningen ved Fors/Genbrugsstationen.

Fornylig talte jeg med Brian Ahlqvist (chef for kultur, fritid og ungeliv, red,) og her blev også Østerled nævnt, fortæller Gustav Bruun Woxholt, som også har talt med Danbolig og Nordicals om relevante ejendomme.

- Det er ikke så let at finde en egnet ejendom, fordi det er vigtigt, at der er højt til loftet, helst 8-12 meter. Jeg synes også beliggenheden er vigtig. Det skal helst være indenfor en radius på fem kilometer i forhold til Holbæk by, siger Gustav.

Skal handle hurtigt Han frygter at arbejdet med at finde en grund eller bygning samt at få godkendt en lokalplan for stedet vil tage for lang tid. - Så hurtigt som centrene skyder op rundt omkring i landet, skal vi handle hurtigt for ikke at blive hægtet af udviklingen, siger han.

Gustav Bruun Woxholt kæmper for at byen kan få bedre faciliteter indenfor padelsporten. Artiklen fortsætter under billedet

Gustav Bruun Woxholt fortæller, at der i dag er 469 padelbaner fordelt på 196 lokationer i Danmark.

- 112 af banerne er i klubregi, mens 361 baner er i indendørscentre. Desuden er der 227 padelprojekter på vej, fortæller han og ærgrer sig over, at udviklingen i Holbæk ikke går lige så hurtigt som i andre kommuner.

- Det kan ikke gå stærkere Brian Ahlqvist bekræfter at have talt med Gustav Bruun Woxholt.

- Han vil gerne lave et kommercielt center, og det er vi positive overfor, men der er nogle problemstillinger på planområdet, som han skal tale med den afdeling om. Men jeg vil anbefale, at han holder kontakt til ejendomsmæglere, der ved, hvad der er til salg i byen, siger Brian Ahlqvist, som mener, det bliver nødvendigt for Gustav Bruun Woxholt at skrue ned for forventningerne om, hvor hurtigt det skal gå.

- Det kan ikke gå stærkere, end at alt skal på plads i forhold til den lovgivning, vi som kommune skal følge, siger han og tilføjer:

- Hvis det skal gå meget stærkt, skal det være en eksisterende bygning.

Fokus på foreningsliv Som chef for kultur, fritid og ungeliv, er Brian Ahlqvists fokus som regel foreningslivet.

- Det vigtige for os er, at vi har givet foreningslivet nogle gode rammer omkring spillet. Og jeg er enig i, at padel tegner til at blive meget stort.

Som kommune synes vi, det er fint, at der både er kommercielle tilbud og foreningsmæssige. Det tiltrækker nogle forskellige folk, men der skal være plads til alle. Og der er også mennesker, som både benytter fx kommercielle fitnesscentre og går i en sportsforening, påpeger Brian Ahlqvist.

Kontakt fælles-skaberne Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for Kultur og Fritid, er også positiv i forhold til at skabe flere muligheder for at spille padel.

- Jeg har ingen holdning til private foretagender, og hvis det er et rent kommercielt center, er det en anden indgangsvinkel, men vi hjælper gerne i kommunen, siger han.

Har man ide, som kommunen skal engageres i, er der en meget fin vej at gå, hvis man gerne vil have hjælp, fortæller Ole Hansen.

- Vi har i kommunen noget ret unikt, de såkaldte fælles-skabere. Det er kommunalt ansatte, som indenfor forskellige områder er uddannet til at hjælpe borgere videre, der har gode ideer, som vil gavne fællesskabet. Det er en hjælp, som alle borgere og virksomheder kan tage imod. Og jeg vil anbefale Gustav Bruun Woxholt at tage fat i en fælles-skaber, siger udvalgsformanden.

Man finder fælles-skaberne via kommunens hjemmeside.

Gustav Bruun Woxholt vil meget gerne kontaktes, hvis nogen har forslag til placering af et padelcenter eller vil være med i arbejdet med at etablere et.