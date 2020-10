Foto: Per Christensen

Gullig er dygtig til fodbold, men hun snyder, når hun spiller bowling. Så vælter hun keglerne med trynen. Foto: Per Christensen

Gullig er en stjerne-gris

Gullig er en canadisk minigris med sans for oprydning, fodbold og bowling. Hun lægger selv sit legetøj i skuffen, dribler godt med en fodbold, men snyder, når hun spiller bowling. Så bruger hun nemlig trynen til at vælte keglerne.

Med alle de talenter er gullig blev en stjerne i en manege, og hun var med, da Cirkus Berdino i denne uge besøgte Holbæk og gav gæsteforestillinger for både institutioner og private hos Cirkus Kæphøj på Vandtårnsvej.

- Gullig er en meget klog gris. Man kan se, hun ligesom tænker over tingene, og hun er renlig. Jeg er sammen med hende hele dagen, fortalte cirkus-direktør Suzanne Berdino efter forestillingen onsdag.

- Hun er meget, meget dygtig, Man kan se, at hun har en kærlighed til cirkus-faget, og at hun elsker at træne, lød det fra Suzanne Berdino.