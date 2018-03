Gullasch i kirken

En dag for mange, mange år siden delte Jesus brød og vin med sine disciple. Det blev den sidste nadver. Det markeres af kristne verden over skærtorsdag, og denne skærtorsdag - den 29. marts - er der fællesspisning i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk. Der stilles et bord op i kirken, og under gudstjenesten bydes der på et måltid. Der er gullasch på menuen.