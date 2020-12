Guldsmeden flytter snart

Da butikken åbnede i Holbæks bymidte for 105 år siden, hed den Schmidt­ Kjergaard. I dag hedder den »Gold by Schmidt«.

- Vi løser mange specialopgaver for folk og byder på specielle produkter af eget design, fortæller Thomas Schmidt Kjergaard.

Det har i alle firmaets 105 år været et særkende, at kunderne er blevet budt på guldsmedens eget design. Thomas Schmidt Kjer­gaards far, Jørgen Schmidt ­Kjergaard, som døde i 2012, var meget passioneret omkring sit eget design.