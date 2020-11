Gitte Bøgh ved Guldreolen, som har været i brug, siden Kram & Co åbnede for fem år siden. Foto Jette Bundgaard.

Guldreol forgylder gode formål

- Reolen var sprayet guld og stod klar, da vi åbnede butikken for fem år siden. Den rummer udelukkende varer, som vores stadeholdere har valgt at donere. Varerne på reolen får et særligt guldnummer, og alle indtægter fra salget går til velgørende formål, siger indehaver af Kram & Co, Gitte Bøgh, som hvert år sørger for, at pengene går til værdigt trængende med en større donation op til jul.