BørneTouren vil blive kørt på et underlagt, hvor det er en fordel af have en MTB-inspireret cykel. Arkivfoto: Mie Neel.

Guldmedalje til alle deltagere

Det er Holbæk Cykelsport, Holbæk Kommune og Danmarks Cykle Union (DCU), der er værter for den lokale udgave af BørneTouren - et begyndercykelløb (MTB) for børn og unge i alderen 7-15 år.

Arrangørerne skriver i en pressemeddelelse, at BørneTouren ikke handler om at cykle hurtigt eller komme først, så der vil være guldmedalje til alle deltagere.

Man kan cykle med uanset, hvilken cykel man, har eller hvor hurtigt man kan køre. BørneTouren vil dog blive kørt på et underlagt, hvor det er en fordel af have en MTB-inspireret cykel.

Der afvikles BørneTour over hele landet op til Tour de France Grand Depart i Danmark næste år. Formålet med BørneTouren er at give børn og unge, som ikke er medlem af en cykelklub, en god oplevelse med cykelsporten og inspirere dem til at ville mere. Cykelklubber over hele landet er medarrangører på BørneTour-løbene, og står efterfølgende klar med tilbud om opstartsforløb i klubberne for de børn og unge, som har fået blod på tanden i forlængelse af børneløbet. I Holbæk er det Holbæk Cykelsport, som efter BørneTouren inviterer alle deltagerne til et opstartsforløb i klubbens MTB-afdeling.