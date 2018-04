En nedgang i aktiviteterne i Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri betød et uvant underskud i 2017. Men med leverancer til motorvejesbyggeriet fra Kvanløse til Dramstrup er der atter kommet gang i grusgravningen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Grusgrav med uvant minus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grusgrav med uvant minus

Holbæk - 12. april 2018 kl. 19:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fem år med overskud i millionklassen kommer Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S ud af 2017 med et underskud på lidt over en halv million kroner, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Senest var der et overskud på 3,9 millioner kroner i 2016.

Forklaringen på underskuddet i 2017 er især, at leveringerne til den nye motorvej fra Kvanløse til Dramstrup først gik i gang i februar.

- Vi havde forventet, at de gik i gang i oktober. Samtidig har vi brugt en bunke penge på at retablere de områder, hvor vi har gravet. Der er taget overjord og flyttet jord, og det har vi brugt meget energi på i 2017, forklarer indehaveren af grusgraven John Ravn Christensen, Holbæk.

Underskuddet på 529.000 kroner får ham ikke til at ligge søvnløs om natten, for der er en god likviditet i virksomheden.

Det havde selvfølgelig været rart, at leverancerne var begyndt i oktober, for det havde pyntet på regnskabet. Lige nu henter de 3000 tons om dagen til motorvejen. Hvad den samlede leverance bliver på, ved jeg ikke, for det kommer an på, hvor stor huller der dukker op på strækningen, siger John Ravn Christensen.

Et par andre projekter, der er leveret grus til, er den nye udstykning over for skolen i Tuse samt de to nye tankstationer på hver side af motorvejen ved Springstrup. Desuden er der løbende mindre projekter.

I både 2012 og 2013 var overskuddene i Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri mere end tre millioner kroner.

I 2015 var det på 2,7 millioner kroner, mens det i 2014 blev til et plus på 1,1 millioner kroner.