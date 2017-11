Grundvandet tjekkes med helikopter

Nu kan det måske synes lidt mærkeligt, at man bruger en helikopter til at undersøge grundvandet, men det er den mest effektive måde at få et overblik på.

Det er med til at give en indikation på, hvor det kan betale sig at bore efter vand, når man engang i fremtiden skal bruge mere vand.

Prøver at tage hensyn

Den lavtflyvende helikopter vil selvfølgelig larme en del, når den skal scanne det meste af kommunen, men Miljøstyrelsen lover, at man så vidt muligt vil forsøge at undgå at flyve over bygninger, mennesker og husdyrhold.