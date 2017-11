To grundejerforeninger , der er naboer til Mogenstrup Grusgrav, har i valgkampen forsøgt at få kandidaterne til at sætte en slutdato på grusgravningen i området. Foto: Mik

Grundejere til kamp mod grusgrav

Holbæk - 20. november 2017 kl. 18:30 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerhusejerne i de to grundejerforeninger, der er naboer til Mogenstrup Grusgrav, har i den kommunale valgkamp gjort et forsøg på at få kandidaterne til Holbæk Byråd til at sætte en slutdato på grusgravningen på stedet, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

De cirka 150 opstillede kandidater har fået en mail fra de to grundejerforeninger, Jukkerupvænge og Blanksøgaard. Seks af de nuværende byrådsmedlemmer samt fire andre kandidater besvarede tre spørgsmål.

- Vi vil gerne vide, hvad der er Holbæk Kommunes plan med Brorfelde Bakker. Et af vores spørgsmål til politikerne var derfor: Vil du og dit parti stoppe løftebruddet og give en slutdato for graveriet i Brorfelde Bakker, forklarer Jan Myntekær Poulsen, formand for Blanksøgaard Grundejerforening, i en pressemeddelelse.

Når der tales om løftebrud, skyldes det blandt andet, at Naturklagenævnet i en afgørelse fra 2002 skrev om »definitivt ophør af graveriet i 2009«.

De ti deltagere - altså en femtendedel af kandidaterne - svarede alle ja til at fastsætte en dato for ophør af bortgravning af bakkerne.

Formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF) har ikke besvaret henvendelsen.

- Det var ja/nej-spørgsmål, og det var ikke rimeligt, synes jeg. Og en længere afhandling havde jeg ikke tid til, siger John Harpøth.

Han mener, det er for nemt at gå ud og love en hel masse i en valgkamp.

- Men der ligger overordnet en plan for, hvordan man gør i forhold til råstofudvindingen, og i sidste ende er det Region Sjælland, der tager beslutningen om råstofferne. Jeg kan godt forstå deres frustrationer, men det giver mig ikke anledning til at love en hel masse. I byrådet kan vi heller ikke bremse det her alene, siger John Harpøth.

Men hvis han sidder i byrådet efter årsskiftet, vil han gerne tage et møde med grundejerforeningerne for at afklare, hvad der er op og ned i sagen.