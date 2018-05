Se billedserie Hele grunden om Bin2Bils tidligere grund på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen er hegnet ind, men det er ikke alt, der rives ned i denne omgang, da byggeriet opføres i etaper. Nedrivningen begynder bagtil, i hjørnet nær Markedspladsen. Foto: Peter Andersen

Grund ryddes til Netto og boliger

Holbæk - 30. maj 2018

Om cirka to måneder begynder arbejdet med at opføre en ny Netto-butik og 16 ejerboliger på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen i Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I første omgang er der ved at blive gjort klar til nedrivningen de bygninger, der skal give plads til nybyggeriet. Der er sat hegn op om grunden, og der arbejdes med at tømme bygningerne. - Vi er gået i gang med sanering af bygningerne. Maskinerne kommer nok om 14 dage. Så begynder vi at rive ned bagfra - det gamle halvtag og værkstederne. Derefter kommer forretningens hovedbygning, forklarer Jesper Mølgaard Sørensen, entrepriseleder på opgaven, som udføres af P. Olesen & Sønner A/S fra Hovedgård i Østjylland.

Det er kabler, lysarmaturer, træ, miljøfarligt affald og andet, der skal fjernes fra bygningerne, før de rives ned. Grunden er i Holbæk kendt som Ford-grunden, fordi den fra 1925 husede en Ford-forhandler - senest med navnet Bin2Bil, der flyttede i december 2013.

Den aktuelle bygherre på grunden er TK Development A/S, Aalborg. Når nedrivningen er færdig om halvanden til to måneder går arbejdet med nybyggeriet i gang. Ifølge Robert Andersen, direktør i TK Development, er tidsplanen som tidligere meddelt, at byggeriet ventes færdigt i forsommeren 2019.

Oprindelig var der planlagt endnu en butik og yderligere en snes boliger. Det skulle være almene boliger til udlejning, som Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) skulle stå for udlejningen af. I februar kom det som en overraskelse for VAB's administrerende direktør Karsten Krüger, at de almene boliger ikke blev til noget i denne omgang.

Siden har han fået forklaringen.

- Det er sat på standby, fordi Holbæk Kommune ikke har mulighed for at medfinansiere med 10 procent af grundkapitalen, som er en regel, når det gælder almene boliger. Jeg kan sådan set godt forstå, at kommunen er nødt til at prioritere, men derfor kom det bag på os alligevel. Det er ærgerligt, men vi håber, at boligerne kommer senere, siger Karsten Krüger.