DGI Fodbold Kr. Hyllinge. PR-foto. Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til sommerens fodboldskoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til sommerens fodboldskoler

Holbæk - 11. juni 2020 kl. 07:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Elisa Hauerbach Coronakrisen har også givet anledning til bekymrede miner i fodboldklubberne og hos DGI. Men ovenpå tilladelsen til igen at kunne spille fodbold udendørs med kropskontakt fulgte også meldingen om, at fodboldskolerne i sommerferien kan afholdes.

- Vi har igennem hele krisen været i tæt dialog med klubberne, og det var en ekstra god dag, da vi kunne give grønt lys til fodboldskolerne i sommerferien, siger Christian Sloth, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland og fortsætter:

- Vi har alle savnet at mødes i fællesskabet omkring fodbolden og udsigten til at fyldte fodboldbaner med børn og unge i sommerferien er fantastisk.

Der er ekstra travlt hos DGI og klubberne lige nu, der skal forholde sig til nye og mange retningslinjer for at sikre, at fodboldskolerne sker i sikre rammer og efter myndighedernes retningslinjer.

- Jeg er sikker på, at mange forældre lige skal vænne sig til tanken om, at det er helt ok at sende ungerne afsted på fodboldskole i sommerferien. Men sammen med klubberne sikrer vi os, at alle retningslinjer bliver fulgt, så alle kan være trygge, siger Christian Sloth og fortsætter:

- Det bliver lettere, hvis forsamlingsforbuddet som forventet bliver hævet til 30 eller 50 personer i juni. Men normalt er deltagerne delt i mindre grupper og mødes kun til samling og frokost. Så i den forstand er der tale om justeringer af det kendte setup.

I år er Bauhaus med som ny samarbejdspartner på DGI's fodboldskoler. Det betyder, at både klubber og deltagere kan glæde sig til nyt grej at træne med. Konceptet styrkes med nyt træningsudstyr til alle fodboldskoler, som klubben efterfølgende kan beholde til den daglige træning. Hvis man tilmelder sit barn inden den 9. juni, er man sikker på at få den populære tøjpakke med bold og drikkedunk, siger Christian Sloth.

I hele landet forventes der op mod 10.000 deltagere på sommerens DGI Fodboldskoler. I DGI Midt- og Vestsjællands geografi er der fodboldskoler med op mod 800 deltagere i alt.

Se mere på www.dgi.dk/fodboldskoler