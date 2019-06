Holbæk Kommunalbestyrelse sætter gang i planarbejdet for en nyt center i udkanten af Holbæk by. Illustration: Wilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til planarbejde for shoppingcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til planarbejde for shoppingcenter

Holbæk - 20. juni 2019 kl. 09:45 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften skrinlagde Holbæk Kommunalbestyrelse endegyldigt planerne om at opføre et stort biogasanlæg i Snævre.

Til gengæld valgte et flertal i kommunalbestyrelsen på sit møde i Mørkøv kort efter den beslutning at sætte gang i planarbejdet for et nyt, større projekt, nemlig et shopping-centret kaldet BIG Holbæk ved Holbæk Mega Center. For stemte Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

Nej-sigerne Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Emrah Tuncer (R) fortalte på gårsdagens møde, at de mener, man kun bør sætte administrationen i gang med at lave en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, hvis man har til hensigt at gennemføre projektet. Men det er John Harpøth (DF) tilsyneladende uenig i. For allerede onsdag gjorde han opmærksom på, at hans kollegaer ikke skal regne med ham i sidste ende.

- Jeg vælger at sætte analysen i gang, men jeg kommer ikke til at stemme for planen, når den ligger der, fortalte John Harpøth, som ikke uddybede, hvorfor han så vil bruge tid og penge på at sætte gang i arbejdet.

Lars Dinesen (S) understregede, at hans parti i første omgang kun sagde ja til at sætte gang i planarbejdet.

- Dengang man talte om megacentret, var man angst for, at det ville tømme Ahlgade og Smedelundsgade. Vi ved ikke nok om det her, og derfor er Socialdemokratiet klar på at sætte gang i analysen, og så ser vi, hvad der sker, sagde han.

Peter Nilsson (V) fortalte, at hans parti ville stemme for, men at de er bekymrede.

Mens ja-partierne ikke nævnte nogle fordele ved BIG Holbæk, hvor der lægges op til at lave cirka 30 butikker, et par spisesteder og publikumsorienteret aktivitet, var nej-sigerne mere klare i spyttet.

BIG Holbæk vil få konsekvenser for det nuværende megacenter, for Holbæk bymidte og for butikslivet i andre byer. Det sagde blandt andre Karen Clausen (EL).

Lars Qvist (LL) fortalte, at Lokallisten er for en udvidelse af megacentret, men mener, at det konkrete projekt er forkert, mens Michael Suhr (K) hellere vil udvide ned mod havnen.

Bente Röttig (SF) tror ikke, at planen kan virkeliggøres, og derfor undlod hun som den eneste at stemme.

relaterede artikler

Udvikling af Holbæks handelsliv 17. juni 2019 kl. 11:48

Nej tak til BIG-center i Holbæk 12. juni 2019 kl. 10:28

Sag om nyt center direkte til behandling i kommunalbestyrelsen 29. maj 2019 kl. 13:28