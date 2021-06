Sådan kommer broen over kanalen i Kanalstræde til at se ud, set fra vandsiden. Broen er projekteret af entreprenør­virksomheden Per Aarsleff A/S.

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til kanal-bro fra direktorat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til kanal-bro fra direktorat

Holbæk - 04. juni 2021 kl. 12:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Kystdirektoratet har givet tilladelse til at etablere stibroen over Kanalstræde i Holbæk. Der er dog en klagefrist på fire uger, før tilladelsen er endelig.

Læs også: Stibroen over kanalen nærmer sig

Da der ikke er kommet indvendinger i høringsperioden, er det dog næppe sandsynligt, at der indgives klager.

Kystdirektoratet skriver i begrundelsen for tilladelsen, at vurderingen er, at der ikke er væsentlige naturhensyn eller andre hensyn, der taler imod projektet.

Direktoratet har blandt andet lagt vægt på, at der ikke er indkommet høringssvar, der taler imod. Det vurderes også, at anlægget ikke hindrer andre i at benytte området. Direktoratet har også tillagt det betydning, at broen vil blive etableret inde i en travl havn.

Planlægningen går i gang Holbæk Kommune skal nu i gang med at planlægge arbejdet. Det sker i samarbejde med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, som i begyndelsen af året vandt udbuddet om broen.

På grund af klagefristen vil arbejdet tidligst kunne gå i gang i starten af juli. Dermed kan broen forventes færdig engang i efteråret.

Kommunen afventer et oplæg fra entreprenøren, før der kan gives en mere præcis melding om tidsplanen for færdiggørelsen.

Broen, der bliver en forlængelse af promenaden på Krags Brygge, får et frit spænd på 17 meter. Fribredden bliver 7,2 meter.

Joller og kajakker vil kunne passere under broen, der får en frihøjde på 1,7 meter.

Holbæk Kommunalbestyrelse bevilgede for et års tid siden 2,4 millioner kroner til broen, der kan passeres af gående og cyklister.

Flere styrelser er hørt Selv om der er tale om en forholdsvis lille bro, er der ikke overladt noget til tilfældighederne i Kystdirektoratets behandling af ansøgningen.

Sagen har været sendt i høring hos seks statslige styrelser, Vikingeskibsmuseet og Holbæk Kommune. Den har desuden været sendt til orientering hos yderligere seks andre instanser og naboer. Det resulterede ikke i nogen klager over broen.