Grønt lys i motionscentrene

Corona-reglerne er nemlig blevet lempet endnu en gang, og det betyder, at der nu igen må dyrkes indendørs idræt. Fortsat under hensyntagen til risikoen for corona, forstås.

- På Østre Havnevej har vi kun 100 inde at træne ad gangen. Det er betydeligt færre end det, vi har mulighed for efter myndighedernes retningslinjer. Kun hvert andet løbebånd og hver anden cykel er i gang. De, der træner, skal klæde om hjemmefra, og de skal bade hjemme. Der er stillet ekstra sprit frem til afspritning af hænderne, og i øvrigt opfordrer vi til, at der trænes med handsker, og at man også tager håndsprit med hjemmefra. Når vi ikke åbner i Tuse endnu, hænger det sammen med, at de trænende dér ikke har adgang til en håndvask, når hallen er lukket. Vi registrerer, hvem der træner hos os hvornår. Vi har så godt styr på det, som man kan have, siger Jens Gottschalck.