Et udsnit af Højen, som den skal se ud i cykelgade-versionen. I alt bliver der fem store bump. De mørke langsgående striber er en såkaldt brostens-rende. Det er en forsænkning, der skal gøre det lidt sværere at overhale cyklisterne. Samlet set skulle det give en vej, der tilskynder både bilister og cyklister til at tage det roligt. Illustration: Holbæk Kommune

Grønt lys for trafik-eksperiment på villavej

Holbæk - 26. august 2021 kl. 10:50 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

I et godt stykke tid har villavejen Højen i Holbæk været delvist spærret af for biler. Nu skal afspærringerne væk, og vejen skal prøves af som en cykelgade.

Det bliver ikke en cykelgade efter kendt model, men en særlig »model Holbæk«.

Det vedtog et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften. Kun de to radikale stemte imod.

Hvad skal man finde sig i? Også dette punkt på dagsordenen har givet ophedede debatter, hvor borgere har givet politikerne meget klar besked om, hvad de mente, der skulle ske.

Det er sket i en tone, som fik John Harpøth (DF) til at bemærke, at han og andre politikere har lagt øre og øje til input, der »tangerer grænsen for, hvad man skal finde sig i«.

Kort og godt er der borgere i området, som er lodret imod ideen om en cykelgade.

Den har plads til biler, men tanken er, at bilerne skal rette ind efter cyklisterne, og det skal understøttes af fem store bump og forsænkede striber i vejbanen, som inviterer til at køre ganske forsigtigt.

Emrah Tuncer (R) forklarede, at de to radikale ville stemme imod, fordi de ikke er overbevist om, at forsøget er en god idé.

Usikkert De øvrige partier erkendte også blankt, at der er usikkerhed. Vejens særlige udformning er ikke forsøgt andre steder.

- Vi formoder, vi har truffet den rigtige beslutning. Men vi kan ikke være sikre, sagde John Harpøth, som er formand for klima- og miljøudvalget, som har behandlet sagen.

Karen Thestrup Clausen (EL) havde også noteret sig, at en række borgere er imod ideen. Men EL mener, at cykelgaden er det bedste bud.

- Vi er ikke begejstrede for det nye Holbæk Have-byggeri, hvor en del af beboerne skal bruge Højen for at komme ind og ud. Men nu er det vedtaget, og så har vi et ansvar for at finde en løsning, der både tager hensyn til de nuværende beboere på Højen og sidevejene og til de kommende beboere i Holbæk Have, sagde hun.

Venstres Karina Helmer bemærkede, at der er ganske rigtigt er beboere, som ønsker at bevare vejspærringerne. Men hun har også hørt fra beboere i området, som gerne vil af med dem.

- Så nu skylder vi at afprøve, om det her vil virke, sagde hun.

Ole Brockdorff (S) føjede til, at spærringerne heller ikke er en holdbar løsning - der er grænser for, hvor meget skraldebiler og brandbiler kan sno sig og bakke rundt for at komme til.

I sidste ende handler både spærringerne og den nye cykelgade ikke mindst om, at der er mange biler i Holbæk by - og tilflytningen vil føje endnu flere biler til.

Trængsel i Holbæk by - Der er et stort tryk på bilismen i Holbæk by, og jeg kan godt være lidt bekymret for, om en cykelgade med mange biler kan fungere. Men vi er enige om, at det er et eksperiment. Vi må se, hvordan det går og så følge op, når vi har fået nogle erfaringer, sagde Charlotte Piil Nielsen (S).

Og det var alle - undtagen R - enige i.