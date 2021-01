Sådan ser et forslag til en bebyggelsesplan for Kalvehaven ud. I det sydøstlige hjørne (nederst til højre) ligger Ll. Grandløse. Mod nord ligger Endraget, mod vest jernbanelinjen og mod øst Roskildevej.

Grønt lys for plan om nyt boligområde

Der er udsigt til, at der inden for det næste halve års tid tages fat på at udarbejde en lokalplan for et nyt boligområde mellem Ll. Grandløse og den sydlige del af Holbæk by. Det har i øvrigt navnet Kalvehaven.

Klima- og miljøudvalget indstillede i går til økonomiudvalget, at der sættes gang i lokalplanlægningen for området i andet kvartal i år, hvilket også var indstillingen fra administrationen.