Med solecellepaneler skal en ny havneby forsynes med grøn strøm. Mens arbejdet står på, må bilisterne finde andre parkeringsmuligheder. Foto: Margit Pedersen

Grøn strøm til havneby

Holbæk - 02. september 2020 kl. 11:40 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et tre-takket tag får opsat solcellepaneler, der skal forsyne boliger og butikker med grøn strøm. Det forberedede arbejde er gjort med opsætning af stillads og afspærring af parkeringsarealet på Anton Nielsens Plads ved Havnevej mellem Suri og Maskinværkstedet i Holbæk.

Solens lys skal være en del af strømforsyningen til Holbæk Havneby. Arbejdet udføres af Eiland Electric A/S, og efter planen er der færdigt inden for en måneds tid, oplyser Finn Sandberg Atkinson fra arkitektfirmaet Kullegaard og med i ejerkredsen bag Holbæk Havneby A/S.

Parkeringsarealet hører til Holbæk Havneby og anvendes lige nu som offentlig p-areal blandt andet til glæde for mange ansatte i Holbæk Kommunes administrationscenter på Kanalstræde over for Havnebyen.

Mens pladsen er spærret af, har kommunen sørget for parkeringsmuligheder ved Kystlivcentret bag Værftet.

Solcellerne skal fange solens lys, som omdannes til elektricitet og sendes videre til havnebyens hovedtavle.

Det har fra start været planen, at en del af strømforsyningen til leje- og ejerboliger og butikkerne bliver grøn.

Derfor blev parkeringsarealet overdækket med tretakket tag hvilende på stolper, der er dimensioneret til at kunne bære solcellepanelerne.

Ifølge lokalplanen skal pladerne opsættes plant med underlaget, det vil sige taget. Derfra føres strømmen via kabler ned langs stolperne, og kablerne graves ned hen til tavlen.

Det er ikke meningen, at der skal hænge ledninger og dingle, forsikrer Finn Sandberg Atkinson.

Arealet med Maskinværkstedet og den overdækkede parkeringsplads er i lokalplanen døbt markedspladsen. Navnet antyder, at pladsen kan bruges til markedsdage, madfestivaler og kulturelle arrangementer.

På et tidspunkt havde Sidesporet og Suri et samarbejde om havnemarked i første omgang i containere ved Maskinværkstedet, men med øje for mulighederne i det overdækkede område.

Det opgav Sidesporet for nogle år siden og flyttede havnemarkedet tilbage til Filmtorvet for senere helt at opgive markedet med salg af lokale produkter.