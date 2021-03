Her på det grønne område vest for Stadionhallen, hvis tag ses i baggrunden, går gravearbejdet til det første boligbyggeri i Holbæk Have i gang kort efter påske. Det er PKAs adm. direktør Jon Johnsen og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, der i december sidste år kigger på arealet.

Gravemaskiner rykker ind kort efter påske

Et par skurvogne og dele til en kran er de første synlige tegn på, at der snart sker noget på det gamle idrætsområde i Holbæk Have. Det er de første skridt til opførelsen af boliger, som i den næste halve snes år vil skyde op på arealet.

Det første boligbyggeri bliver en karré på det grønne areal lige vest for Stadionhallen, i hjørnet op mod vejen Holbæk Have. Med tre måneders forskydning opføres den næste karré lidt længere mod nord, men stadig syd for Borgmestergårdsvej.