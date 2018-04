Gratis test af syn og hørelse

- Mange går helt sikkert og bekymrer sig om deres hørelse men er nervøse for at få beskeden om, at de har brug for et høreapparat. Er det ubehageligt at have på, eller kan det ses for tydeligt? Mange lever ofte for længe med nedsat hørelse, inden de gør noget ved det. Men der ingen grund til at være bekymret. I dag kan man nemlig få høreapparater, som man næsten ikke kan se, siger direktør for Dansk HøreCenter Lars E. Berthelsen.