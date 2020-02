Theatre of Voices består af mange sangere, som på skift optræder ved de forskellige koncerter, ensemblet giver.Pressefoto Foto: REINHARD WILTING/Reinhard Wilting Foto DK38544039

Gratis koncert med verdensnavn

Holbæk - 06. februar 2020

Onsdag den 19. februar kan et af verdens bedste vokalensempler - Theatre of Voices - opleves i Holbæk. For første, men formentlig ikke sidste gang.

For som tidligere omtalt i Nordvestnyt har Theatre of Voices fået hjemsted i Holbæk Kommune for de næste to år, og det betyder, at ensemblet kommer til at give koncerter rundt omkring i kommunen i forskellige sammenhænge.

Theatre of Voices giver hvert år et væld af koncerter i udlandet og har en stor stjerne her.

Men i Danmark er ensemblet ikke specielt kendt, og det er blandt andet for at give den almindelige dansker et bedre kendskab til ensemblet, at der nu er lavet en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, Statens Kunstfond og Theatre of Voices. Samarbejdet indvies ved en gratis koncert på Elværket i Holbæk.

Her bliver der mulighed for at høre nogle af de ting, som ensemblet kan.

Blandt andet tegneseriemusik fra 60'erne, gaderåb fra renæssancen, moderne minimalisme, international filmmusik og dansk musik i en ny form.

Mikkel Thorning, der er koordinator for Kulturkasernen, Elværket og Værftet, glæder sig til koncerten.

Han ser frem til musikken, men også et gensyn med studiekammerater fra musikkonservatoriet.

- Flere af dem synger i ensemblet, så det bliver spændende både at se og høre dem, fortæller han.

Mikkel Thorning oplyser, at billetter til koncerten kan reserveres via Elværkets hjemmeside.

Det bliver efter først til mølle-princippet, og det kan ikke forventes, at der er billetter at få ved indgangen.