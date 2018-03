Køen var lang ned ad Ahlgade, da Paradis Is Café onsdag eftermiddag åbnede med gratis is. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Gratis is trak i kulden

En temperatur lige omkring frysepunktet og en bidende kold vind var ikke det bedste vejr til at nyde en is i.

Det afskrækkede dog hverken børn eller voksne fra at stå i kø for at være blandt de første til at smage isen fra den nye Paradis Is Café i Ahlgade 48 i Holbæk.