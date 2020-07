Se billedserie I august og september bliver det ikke kun gratis for gående og cyklister at komme med Orøfærgen og Østre Færge, men også for personbiler, motorcykler og knallerter. Foto: Morten D. Christensen

Gratis færge til Orø for biler i to måneder

Holbæk - 14. juli 2020

Sommerpakke 2 sikrer, at både personbiler, motorcykler og knallerter kan sejle gratis med de to færger til og fra Orø i august og september. Det ligger klart, efter at det er meldt ud, hvordan tilskuddet fra Social- og Indenrigsministeriet bliver brugt.

Hidtil har gående og cyklister kunnet sejle gratis i juli, og det kan de fortsat de næste to måneder.

Det har været kendt, at der ville komme en ny ordning i august og september.

Men det er først nu, det er blevet aftalt, hvordan ordningen skal fungere i forhold til Orø-færgerne. Det er op til de lokale færgeselskaber, hvordan de ønsker at udnytte de ekstra penge.

Ens ordning for begge færgeruter Der er nu indgået en aftale mellem de to færgeselskaber, der besejler Orø.

- Vi vil gerne lave det forholdsvis ens for begge færger. Vi har prøvet for nogle år tilbage, at den ene satte prisen op, mens den anden satte prisen ned. Hvis vi gjorde det nu, ville det betyde, at der ville være nul med den ene, og den anden ville være stopfyldt. Og vi vil også gerne have en måde, der er til at administrere, siger Lars W. Hansen, som er overfartsleder på den kommunale Orø-Holbæk Færgefart.

Det har kun været et krav fra ministeriet, at færgetransporten skulle være gratis for handicapbiler i august og september.

Lars W. Hansen har lavet aftalen efter dialog med Østre Færge A/S, som sejler med trækfærgen mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred.

I hvert fald penge nok til ind i september Aftalen betydet altså, at det vil være gratis for biler (ikke lastbiler og erhvervsbiler), motorcykler, knallerter, cyklister og gående i august og september. Dog med det forbehold, at ordningen kan stoppe før, hvis tilskuddet fra staten, der betaler for Sommerpakke 2, er brugt op hurtigere end på de to måneder.

- Jeg er helt overvist om, at der i hvert fald er penge nok til hele august og et stykke ind i september, siger Lars W. Hansen.

For handicapbiler er der dog garanti for gratis sejlads i hele perioden.

Færgefarten Orø-Holbæk har fået knap 500.000 kroner fra ministeriet til formålet.

- Der bliver pres på den første uge i august, men derefter vender de fleste forhåbentlig tilbage til arbejde. Men det afhænger også meget af vejret, hvor mange der er med, siger Lars W. Hansen.

Mere end dobbelt så mange gående og cyklister Erfaringerne fra de to første uger med gratis overfart for cyklister og gående viser, at der har været mere end dobbelt så mange med i den kategori i forhold til normalt.

Det betyder, at der er brugt 250.000 kroner, som færgefarten får dækket af Transportministeriet sammen med udgifterne til de gående og cyklister, der kommer i resten af juli.

- Vi har tidligere år tit haft flaskehalsproblemer i uge 29 og 30 (denne og næste uge, red.), men i år begyndte det den 2. juli, og det har vi aldrig oplevet tidligere, fortæller overfartslederen.

Det er sket ved fem-seks afgange, senest i går og i forgårs, at der ikke var plads til alle dem, der gerne ville med.

Normalt opleves det en-to gange på en hel sommer. Presset har betydet, at det i sidste uge blev besluttet, at der tirsdag og torsdag er en ekstra afgang - fra Holbæk klokken 10.05 og fra Orø klokken 10.40.

- Det fortsætter resten af juli. Så må vi se i august, om der er behov for at fortsætte med den ekstra afgang, siger Lars W. Hansen.

Skrev brev til ministrene Han er konstitueret formand for Småøernes Færgeselskaber, og i den egenskab skrev han 17. juni sammen med Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, til transportminister Benny Engelbrecht og erhvervsminister Simon Kollerup (begge S).

Set var omkring det tidspunkt, at forslaget om gratis færgetransport var ved at blive udformet.

- Vi foreslog, at man i stedet for at gøre det gratis i juli skulle forskyde det til august-september for at forlænge sæsonen for serverings- og overnatningsstederne. Vi var bekymrede for, at presset blev for stort i juli, hvor nogle i forvejen var fuldt bookede. Nu valgte man så begge dele, så måske har vi været med til at påvirke, at Sommerpakke 2 kom, siger Lars W. Hansen.

Overfartslederen tilføjer, at nogle restauranter og overnatningssteder på Orø nok har haft en svær tid på grund af coronaen, så det vil være fint, hvis de også for noget at lave i august og september, synes han.

- I juli er der kommet mange, som vi aldrig har set før. Vi kan blandt andet se en del cykler fra CampOne, campingpladsen ved marinaen. De gående og cyklisterne er også blevet bedre til at strække sig ud over dagen. Og fra august kunne man opfordre til, at folk tager cyklen frem for bilen, for Orø er oplagt at besøge på cykel, siger Lars W. Hansen.