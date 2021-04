Grandjean vil i Folketinget

Malene Grandjean bliver efter alt at dømme Venstres folketingskandidat i Holbæk-kredsen. I kredsbestyrelsen, der har formand Steffen Kisselhegn i spidsen, er der fuld opbakning til Malene Grandjean. Privatfoto

Holbæk - 16. april 2021 kl. 11:08 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

For under en måned siden blev det offentliggjort, at Venstres folketingsmedlem Stén Knuth ved næste folketingsvalg er kandidat i Slagelse-kredsen frem for i Holbæk-kredsen. Nu har Venstres kredsbestyrelse i Holbæk så peget på, hvem de ønsker, der skal overtage hans plads.

I kredsbestyrelsen er der fuld opbakning til, at Malene Grandjean ved det næste folketingsvalg skifter direktionskontoret på EUC Nordvestsjælland i Holbæk ud med et sæde i Folketinget.

Før hun officielt kan kalde sig kandidat, skal medlemmerne dog også sige god for det. Det sker på et virtuelt opstillingsmøde den 30. april.

- Jeg er mega glad og helt vildt stolt. Jeg er selvfølgelig også vanvittig spændt, fordi det med at arbejde på at gøre en forskel for andre mennesker og skabe bedre vilkår og skabe udvikling er dét, jeg bruger næsten alle mine vågne timer på, uanset om det er som vicedirektør eller politisk, siger Malene Grandjean og fortsætter:

- Det, at jeg forhåbentlig får en mulighed for at gøre det med den bredere pensel, synes jeg, er fantastisk. Men jeg ved også godt, at der skal kæmpes for det, siger Malene Grandjean.

Stemmesluger i 2017 Malene Grandjean har 10 års erfaring som leder af forskellige ungdomsuddannelser. Blandt andet har hun været rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

De sidste år har hun været ansat som vicedirektør på EUC Nordvestsjælland, der blandt andet udbyder en række ungdomsuddannelser i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Malene Grandjean sidder desuden i kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, hvor hun er bosat. Her er hun også medlem af økonomiudvalget, børne- og familieudvalget samt integrationsudvalget.

Ved kommunalvalget i 2017 var Malene Grandjean den politiker i Kalundborg Kommune, der fik anden flest personlige stemmer kun overgået af borgmester Martin Damm.

I efteråret meddelte Malene Grandjean, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget i år. Forklaringen var, at det tidsmæssigt var vanskeligt at forene med jobbet som vicedirektør.

Men muligheden for at skifte direktørstolen ud med en i Folketinget betyder, at det måske efter et veloverstået folketingsvalg igen vil være muligt at vende tilbage til kommunalpolitik, fortæller hun.

Går helhjertet ind i det Venstre står som bekendt ikke så godt i meningsmålingerne p.t., og på spørgsmålet om, hvordan hun vurderer egne chancer for at komme ind, siger hun:

- Jeg stiller kun op for at komme ind. Det er selvfølgelig enormt angstprovokerende at have det sådan, men sådan gør jeg med alt, hvad jeg laver. Jeg går helhjertet ind i det, og jeg italesætter det også, »når jeg kommer ind«, for jeg kommer til at kæmpe alt, hvad jeg kan for at få en plads, hvor jeg kan skabe forandringer på landsplan med fokus på Holbæk og hele Vestsjælland, siger Malene Grandjean, der fortæller, at hun vil kæmpe for at skabe et mere lige Danmark, således at der eksempelvis kommer flere uddannelser til Holbæk og omegn, at der er bedre vilkår for virksomhederne for at slå sig ned i området, samt at der er en god infrastruktur både hvad angår veje og internet.

Gode idéer og kæmpe drive Det er som nævnt en enig kredsbestyrelse, der bakker op om Malene Grandjean som kandidat. Det er dog medlemmerne, der får det sidste ord.

- Vi glæder os til opstillingsmødet den 30. april 2021, hvor medlemmer i Venstre Holbæk også vælger Malene. Malene har et særligt blik for, at alle på »holdet« føler sig hørt, hun har rigtig mange gode ideer og et kæmpe drive, så vi er rigtig glade for, at hun vil være vores folketingskandidat, siger Steffen Kisselhegn, der er formand for kredsbestyrelsen for Venstre i Holbæk, i en pressemeddelelse.