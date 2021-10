Se billedserie Salen var fyldt med mennesker, da årets plakat blev afsløret. PR-foto

Grafisk designer: Jeg føler mig som en Tour de France-vinder

Holbæk - 21. oktober 2021 kl. 14:14 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Peter Ludvigsen, der arbejder som grafisk designer i Holbæk, har designet plakaten til Tour de France 2022. Rejsen mod det færdige produkt startede, da han blev gjort opmærksom på en konkurrence om at skabe den plakat, der bedst repræsenterer cykelløbet. Vinderen af konkurrencen blev udpeget af “Amaury Sport Organisation” (ASO), der er løbsorganisationen bag Tour de France. Det skete officielt i september efter en periode, hvor Peter Ludvigsen løbende havde samarbejdet med ASO om at gøre designet helt perfekt. – Det var en fed proces, selvom jeg stadig ikke var sikker på, om jeg var købt eller solgt, griner han.

En oplevelse af de større Sidste uge blev det endelige plakat-design så offentliggjort til et stort arrangement i messe- og kongrescenteret “Palais des Congrès” i Paris, hvor Peter Ludvigsen deltog sammen med sin hustru. Rejsen til Paris var en del af Peter Ludvigsens præmie for at have vundet design-konkurrencen. Og turen til Paris var en oplevelse af de større for Peter Ludvigsen. Især da han så sit design til årets Tour de France-plakat tone frem på en storskærm foran mere end 3500 mennesker. - Jeg fik lov til at se Paris fra sin bedste side. Det var suverænt vejr, og det var et virkelig stort kongrescenter, fortæller Peter Ludvigsen og fortsætter: - Og så var det enormt stort, da Kronprins Frederik gik på scenen og fortalte om Danmark som cykelland, hvorefter min illustration tonede frem.

Opfordring fra kollega Det er ikke første gang, at Peter Ludvigsen stifter bekendtskab med cykelsporten i sit arbejde. Han har nemlig tidligere lavet en illustration til 6-dages løbet, og derfor mente hans kollega også, at han var den rette mand til opgaven. Peter Ludvigsen skulle dog gennem en længere redigeringsproces, før han kunne erklære sig som vinder af konkurrencen. - Jeg nåede at lave cirka 15 varianter af motivet, inden jeg den 7. september fik besked om, at min seneste udgave var blevet godkendt af Tour de France-ledelsen. De var meget tilfredse med resultatet, fortæller han.

Og Peter Ludvigsen føler sig meget beæret over sejren. - Jeg føler mig som en Tour de France-vinder, erklærer han.

En verden af cirkler I design-konkurrencen var der flere betingelser, der skulle overholdes. Blandt andet skulle deltagerne skabe noget originalt, der let kunne associeres til Tour de France.

Plakaten måtte desuden ikke kunne forbindes til et bestemt geografisk sted, og så måtte den meget gerne være farverig og levende. Der var altså meget at tage hensyn til, men Peter Ludvigsen gik til opgaven med krum ryg og med særlig inspiration i det hvide hjul, der indgår i Tour de France-logoet.

- Det er tanken, at de cirkulære former skal give associationer til de energier, der slippes løs under et cykelløb, fortæller han. Men det er ikke kun formerne, der er tænkt grundigt over i designet af plakaten. Også farverne spiller en stor rolle. - Farverne er enkle og klare med den gule Tour de France-farve som den mest dominerende. De øvrige farver er inspireret af cykelholdenes trøjer og den fest, der altid er omkring et Tour de France-løb, når feltet kører igennem byer og de smukke landskaber, forklarer Peter Ludvigsen.

Godt for karrieren Der hersker ingen tvivl om, at Peter Ludvigsen både er stolt af sit design og glad for oplevelserne i Paris. Men hans status som designer af Tour de France-plakaten kan nemt resultere i andet og mere end æren og en god præmie. Det fortæller Carsten Herholdt, som er ekspert i branding. – Tour de France er et gigantisk brand. At have designet årets plakat efterlader derfor også et gigantisk stempel på Peter Ludvigsens renommé. Det er sådanne typer af events, der avancerer ens brand til det indiskutable, siger Carsten Herholdt og fortsætter: – Folk kan have holdninger både for og imod hans tilgang til design, ligesom til alle andre, men udgangspunktet fremadrettet bliver nu indiskutabelt - det differentierer sig, og vil givetvis efterlade en magisk aura, der gør Peter enormt interessant og enormt attraktiv at samarbejde med i årene fremover.

Lokal Tour de France-oplevelse Peter Ludvigsen skal ikke rejse langt for at opleve Tour de France fra ganske nær hold. Næste års løb starter nemlig i Danmark med tre etaper, som bliver kørt den 1. til den 3. juli. Og anden etape den 2. juli med start i Roskilde og mål i Nyborg bringer endda feltet igennem både Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Feltet kører ind i Holbæk Kommune via Munkholmbroen, og efter en tur gennem blandt andet Holbæk by forlades kommunen igen via Audebo-dæmningen, hvorfra turen går ind i Odsherred Kommune. Det er Erhvervsministeriet samt Roskilde-, Nyborg-, Vejle-, Sønderborg- og Københavns Kommune, som har skrevet kontrakt med ASO om den danske Tour-start.