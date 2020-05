Grædende kvinde gik midt på vejen

Politiet fik søndag ved 12.15-tiden en anmeldelse om, at der gik en kvinde på vejbanen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

En patruljevogn blev sendt til stedet, men inden betjentene nåede frem, fik de en melding om, at kvinden var blevet samlet op af en anden trafikant og kørt til en adresse på Spånnebæk.

Her traf betjentene en 27-årig grædende kvinde fra København. Hun blev skønnet at være psykisk ustabil, og hun blev derfor kørt til et psykiatrisk center på Amager, hvor hun fik den nødvendige hjælp.